3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir ahşap palet fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.

AA'nın haberine göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz yaptığı açıklamada, yangın ihbarının hemen ardından ekiplerin olay yerine sevk edildiğini söyledi.

Yangına müdahalenin devam ettiğini belirten Yılmaz, "20 araç ve yaklaşık 50 personelle yangına müdahale ediyoruz. Şu ana kadar olayda yaralanan kimse yok. İnşallah en kısa sürede yangını söndürürüz." dedi.