Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü

        Gaziantep'te çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Vücuduna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 01:21 Güncelleme: 01.10.2025 - 01:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Merkez Şehitkamil ilçesi Beykent kavşağı Alpaslan Mahallesi'nde Sedat P. (20) ile kimliği belirsiz kişi ya da kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olay sırasında Sedat P, aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİ

        AA'nın haberine göre; 112 Acil Sağlık personelince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan Sedat P, kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #gaziantep
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aslan, Liverpool'a diz çöktürdü!
        Aslan, Liverpool'a diz çöktürdü!
        Galatasaray, Liverpool'a cevap: Tek mucizeniz 2005'te!
        Galatasaray, Liverpool'a cevap: Tek mucizeniz 2005'te!
        Tarihi gece!
        Tarihi gece!
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        Markette kadına yumruklu saldırı
        Markette kadına yumruklu saldırı
        Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü
        Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü
        MGK'dan 8 maddelik bildiri
        MGK'dan 8 maddelik bildiri
        "Netanyahu Trump'ın planını bozabilir"
        "Netanyahu Trump'ın planını bozabilir"
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'