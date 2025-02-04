Gaziantep'te deprem yapıları protokolü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi, şehirdeki yapıların mevcut durumlarını belirleyerek depreme dayanaklı yapı stoku oluşturmak için "Mevcut Yapı Stoku Envanterinin Oluşturulması ve Yapı Güvenliğinin Gözlemsel Açıdan Değerlendirilmesi Ortak Hizmet Projesi" adlı protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, imzalayacakları protokolle üstyapı stokunun risk analizini ortaya çıkaracaklarını belirterek, kenti daha yaşanabilir hale getirmek istediklerini kaydetti.

TMMOB Gaziantep Şube Başkanı Burkay Güçyetmez ise imzalanan protokol için heyecanlı olduğunu ifade etti. İlerleyen süreçlerde bu konuda çalışmalara devam edeceklerini aktaran Güçyetmez, şunları aktardı:

"Bizler artık, kentlerimizi depreme dirençli hale getirmek istiyoruz. Bu yönde adımları atmaya da devam ediyoruz. Gaziantep'teki riskli yapı stoklarımızı ve mevcut yapı stoklarımızı belirlemek istiyoruz. Artık kendiliğinden çöken binalarla karşı karşıya kalmamalıyız. Bu sorunlarımızı, yapı stoklarımızı bir an önce belirleyerek depreme dirençli hale getirmeyi hedefliyoruz."

Törene, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Erdem Güzelbey de katıldı.