Gaziantep'te gece kreşi hizmeti

Gaziantep'te gece kreşi uygulaması hizmete girecek
Gaziantep'te, çalışan ailelere destek olmak amacıyla gece kreşi uygulaması hizmete girecek
Giriş: 03.03.2025 - 14:57 Güncelleme: 03.03.2025 - 14:57
Gaziantep'te, çalışan ailelere destek olmak amacıyla gece kreşi uygulaması hizmete girecek.
Belediyeye bağlı gündüz bakım evlerinin, gece kreşi uygulamasıyla 24 saat eğitim hizmeti vermesi sağlanacak.
Uygulamayla 3-6 yaş arasındaki çocuklara hizmet verecek gece kreşleri, 19.00-07.00 saatleri arasında açık olacak ve haftanın 7 günü hizmet sunacak.
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