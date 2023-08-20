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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te hasta yakınlarının darp ettiği doktor ağır yaralandı

        Gaziantep'te hasta yakınlarının darp ettiği doktor ağır yaralandı

        Gaziantep'te acil servis doktoru Asadullah Begoğlu, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye getirilen çocuğun yakınları tarafından saldırıya uğradı. Demir çubukla darp edilen doktor ağır yaralanırken saldırı anı hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 04:19
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        Hasta yakınlarının darp ettiği doktor ağır yaralandı
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hasta yakınlarınca darp edilerek ağır yaralanan doktor, yoğun bakımda tedavi altına alındı

        23 Nisan Mahallesi'ndeki bir özel hastanenin acil servisine gelen aile, çocuğunu yüksek ateş şikayetiyle muayene ettirmek istedi. Bu sırada aile üyeleri ve acil servis doktoru Asadullah Begoğlu arasında tartışma başladı.

        SALDIRIYA UĞRAYAN DOKTOR DEMİR ÇUBUKLA DARP EDİLDİ

        AA'nın haberine göre; tartışmanın ardından aile üyeleri ve hastaneye gelen çok sayıda yakını, doktor Begoğlu'na saldırdı.

        Kemer ve demir çubukla darp edilen Begoğlu ile kavgayı ayırmaya çalışan hastanenin gece müdürü Ahmet Sefa Sağlık ve güvenlik görevlisi Gökhan Hacı Yunus yaralandı.

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        Yaralanan Sağlık ve Yunus ayakta tedavi edilirken, ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan doktor Begoğlu ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.

        DARP ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Polis ekipleri olayla ilgili kavgaya karışan aile üyelerini gözaltına aldı, diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Doktorun saldırıya uğradığı anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çok sayıda kişinin doktor Begoğlu'nu aralarına alarak darp etmesi yer alıyor.

        "DAMAR YOLU AÇILMADI DİYE SALDIRDILAR"

        Hastanenin gece müdürü Sağlık, gazetecilere, yüksek ateş şikayetiyle başvuran hastanın yüksek ateş nedeniyle damar yolunun açılmadığını söyledi.

        Bu nedenle hasta yakınlarının sinirlenerek hastane içerisinde arbede çıkardığını ifade eden Sağlık, şunları kaydetti:

        "Güvenlik görevlisi arkadaşlarla hasta yakınlarını sakinleştirerek hastane dışına çıkardık. Bu sırada hastaya müdahaleye devam edildi. Çocuğun babası arama yaparak birkaç araba dolusu yakınını hastaneye çağırdı. Hastanenin dışına çıktığımızda çok ağır hakaretler ederek hem doktorumuza hem bana saldırdılar. Doktorumuz şu an yoğun bakımda, başında yaklaşık 15 dikiş var. Hayati tehlikesi devam ediyor. Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi için gerekenlerin yapılması lazım."

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        #gaziantep
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