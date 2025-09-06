Habertürk
        Gaziantep'te havaya ateş açan 7 kişi yakalandı | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te havaya ateş açıp, sosyal medyada paylaşan 7 kişi yakalandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, havaya ateş açtıkları anları sosyal medyadan paylaşan ve yasa dışı silah sahibi olan 7 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2025 - 11:21 Güncelleme: 06.09.2025 - 11:21
        Gaziantep'te havaya ateş açan 7 kişi yakalandı
        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde havaya ateş açıp, sosyal medyada paylaşan 7 kişi yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Kalaşnikof tüfek ve tabancayla havaya rasgele ateş açan ve otomobil içerisinde yanlarında silah görüntülerini sosyal medyada paylaşan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler yaptığı araştırmada şüphelileri tespit ederek harekete geçti. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat yakalandı.

        Suç unsurlarına el koyan ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        #gaziantep haberleri
        #İslahiye
        #silah
        #Son dakika haberler
