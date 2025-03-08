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        Haberler Gündem Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda 17 zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        Gaziantep'te hırsızlık operasyonu: 17 tutuklama

        Gaziantep'te düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 20 zanlıdan 17'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 00:52 Güncelleme: 08.03.2025 - 00:52
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        Hırsızlık operasyonu: 17 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, inşaat alanları, şantiye ve iş yerlerinden hırsızlık yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce belirlenen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlıların girdiği yerlerdeki hırsızlık anları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Görüntülerde, bir kasabın camının kırılarak vitrinde asılı duran etin çalınması, inşaat ve şantiyelerden çeşitli malzemelerin alınarak kamyonete yüklenmesi görülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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