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        Haberler Gündem Gaziantep'te kamyonetin çarptığı motosikletli öldü - Güncel haberler

        Gaziantep'te kamyonetin çarptığı motosikletli öldü

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü Cemal Sönmez, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 00:30 Güncelleme: 29.03.2024 - 00:30
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        Kamyonetin çarptığı motosikletli öldü
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        Kaza, gece saatlerinde İslahiye- Nurdağı yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi.

        İslahiye yönüne ilerleyen Kadir K. (29) yönetimindeki kamyonet, önünde ilerleyen Cemal Sönmez'in kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklete çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Cemal Sönmez’in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cemal Sönmez’in cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Kadir K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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