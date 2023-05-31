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Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te korkunç kaza! 1 kişi yanarak öldü, 9 kişi yaralandı
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Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 1 kişi yanarak öldü, 9 kişi yaralandı

Gaziantep'te aynı yönde seyreden iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri alev topuna dönerek uçurumdan yuvarlandı. Korkunç kazada 1 kişi yanarak öldü, 3'ü ağır 9 kişi yaralandı

Gaziantep'te korkunç kaza! 1 kişi yanarak öldü, 9 kişi yaralandı
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DHA

Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi uçuruma yuvarlanıp alev alan otomobilde yanarak can verdi, 3'ü ağır 9 kişi de yaralandı.

Olay gece saatlerinde Gaziantep Çevre Yolu'nun Yamaçtepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen aynı yönde seyir halindeki 2 otomobil çarpıştı.

UÇURUM YUVARLANAN OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

DHA'nın haberine göre, çarpışmanın etkisiyle otomobillerden birisi uçuruma yuvarlanarak alev topuna dönerken, diğer otomobil de kullanılamaz hale geldi.

1 KİŞİ YANARAK ÖLDÜ, 9 KİŞİ YARALANDI

Feci kazada, 1 kişi yanarak hayatını kaybederken, 3'ü ağır 9 kişi de yaralandı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede 1 kişinin otomobil içinde yanarak hayatını kaybettiğini tespit etti. 9 yaralı ise çevre hastanelere sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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