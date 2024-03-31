Gaziantep Belediye başkan adayları kimlerdir? Gaziantep Belediyesi hangi partide? Gaziantep Belediye başkanı kimdir? Gaziantep Belediyesi hangi partide? Gaziantep Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Gaziantep Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Gaziantep Belediyesini hangi parti kazandı ve Gaziantep Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Gaziantep yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 12:56 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:56 facebook

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