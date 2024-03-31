Gaziantep Belediye başkan adayları kimlerdir? Gaziantep Belediyesi hangi partide? Gaziantep Belediye başkanı kimdir?
Gaziantep Belediyesi hangi partide? Gaziantep Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Gaziantep Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Gaziantep Belediyesini hangi parti kazandı ve Gaziantep Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Gaziantep yerel seçim sonuçları..
Gaziantep BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Gaziantep Belediye Başkanlığını 494905 alınan oy ve %53.97 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Fatma Şahin kazanmıştır.
Gaziantep Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Adalet ve Kalkınma Partisi 6
Cumhuriyet Halk Partisi 2
Milliyetçi Hareket Partisi 1
Gaziantep BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİFATMA ŞAHİN - AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MUZAFFER ERTÜRK - CHP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı YAŞAR SAĞLAM - İYİ Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MUSTAFA GÖKÇAYIR - VATAN Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HASAN ŞAHİN KARACAOĞLU - BĞMSZ Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ABDULLAH TUTUŞ - TKH Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ŞÜKRÜ YILMAZ - YENİDEN REFAH Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı OSMAN DOST - MİLLİYOL Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET PAMUK - ZP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı EKREM KURT - DEVA Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ÖNDER BEŞE - ANAP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET BOZKURT - DSP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı FATMA YÜCETAŞ - TKP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AHMET CENGİZ - SP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AYŞE ÇALIŞKAN - HAKPAR Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ÖMER ATALAY - TİP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SELMAN TUTUMLU - DEM Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ALİ GALİP EMRULLAH - MP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ABDÜLKADİR ÖZ - DP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET NAKŞİ ERAT - HÜDAPAR Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN İNCE - AB Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MURAT DENİZ - AP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN ÖZCAN - Gelecek Partisi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AYFER AKAY - ABP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ÖMER FARUK BOZTEPE - BTP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SALİH SEZGİN - YTP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı DENİZ KORKMAZ - HKP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
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