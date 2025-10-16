Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Gaziemir - Foça kaç kilometre? Gaziemir - Foça arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Bir yanda İzmir'in modern, endüstriyel ve dünyaya açılan güney kapısı; fuarların, havalimanının ve ticaretin kalbinin attığı Gaziemir... Diğer yanda ise Ege'nin en sakin, en tarihi ve en büyüleyici balıkçı kasabalarından biri; taş evleri, fokları ve masmavi deniziyle bir huzur limanı olan Foça... İzmir'in bu iki farklı yüzünü birbirine bağlayan rota, hem şehir sakinleri hem de ziyaretçiler için sıkça merak edilen bir güzergahtır. Peki, bu iki nokta arasındaki yolculuk ne kadar sürer ve Gaziemir - Foça kaç kilometre?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 11:41 Güncelleme: 16.10.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziemir - Foça kaç kilometre?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İzmir'in güney kapısından kuzeydeki en güzel sahil kasabalarından birine uzanan bu yolculuk, sadece bir mesafeyi katetmek değil, aynı zamanda şehrin farklı karakterlerini ve coğrafyasını keşfetmek için de bir fırsattır. Bu rota, hem günlük işe gidiş gelişler için hem de özellikle hafta sonu kaçamakları ve yaz tatilleri için yoğun olarak kullanılır.

        GAZİEMİR - FOÇA ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

        Gaziemir ile Foça arasındaki mesafe, yolculuğa başlanılan ve varılmak istenen kesin noktalara göre küçük farklılıklar gösterse de, karayoluyla kat edilen mesafe genel olarak 80 ila 85 kilometre aralığındadır. Bu mesafe, Gaziemir'in merkezinden veya Adnan Menderes Havalimanı'ndan yola çıkılıp, Foça'nın tarihi merkezi olan Eski Foça'ya varış baz alınarak hesaplanmaktadır.

        REKLAM

        "Gaziemir - Foça kaç km?" sorusunun yanıtını etkileyen en önemli faktör, kullanılacak olan güzergahtır. Yolculuğun neredeyse tamamı, İzmir'in modern ve yüksek kapasiteli çevre yolları ile otoyolları üzerinden gerçekleşir. Bu durum, mesafenin büyük bir bölümünün hızlı ve konforlu bir şekilde kat edilmesini sağlar. Gaziemir'den çıktıktan sonra İzmir Çevre Yolu'na (O-30) bağlanarak kat edilen mesafe, yolculuğun ana iskeletini oluşturur. Foça'ya yaklaşılan son 20-25 kilometrelik kısım ise, daha dar ve manzaralı bir devlet karayolu üzerinden devam eder.

        GAZİEMİR - FOÇA ARASI ARABAYLA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Gaziemir ile Foça arasındaki yolculuk süresi, mesafeden daha değişken bir faktördür ve büyük ölçüde trafik yoğunluğuna ve seyahat edilen güne bağlıdır. İdeal koşullar altında, yani trafiğin olmadığı bir zamanda, bu 80-85 kilometrelik mesafe özel araçla yaklaşık olarak 1 saat 15 dakika ile 1 saat 30 dakika arasında tamamlanabilir.

        Ancak, bu süreyi önemli ölçüde etkileyebilecek birkaç faktör bulunmaktadır:

        • Trafik Yoğunluğu: Yolculuğun başlangıç ve bitiş saatleri kritiktir. Özellikle sabah işe gidiş (07:30-09:30) ve akşam iş çıkışı (17:00-19:30) saatlerinde Gaziemir'den çevre yoluna çıkmak ve İzmir'in kuzeyine doğru ilerlemek zaman alabilir.
        • Mevsim ve Tatil Günleri: Özellikle yaz aylarında, hafta sonları (Cuma akşamı gidiş, Pazar akşamı dönüş) ve bayram tatillerinde Foça'ya giden yollarda ciddi bir yoğunluk yaşanır. Bu dönemlerde yolculuk süresi rahatlıkla 2 saati aşabilir, hatta bazen 2.5 saate kadar uzayabilir.
        • Rota Bilgisi: İzmir Çevre Yolu'nu iyi bilmeyen sürücüler, doğru çıkışları kaçırarak zaman kaybedebilir. Navigasyon cihazı kullanmak, özellikle ilk kez seyahat edenler için tavsiye edilir.

        GAZİEMİR'DEN FOÇA'YA TOPLU TAŞIMA İLE NASIL GİDİLİR?

        REKLAM

        Özel aracı olmayanlar için Gaziemir'den Foça'ya ulaşım, İzmir'in gelişmiş raylı sistem ve otobüs ağları sayesinde oldukça pratiktir. Bu yolculuk genellikle iki aşamada tamamlanır:

        • İZBAN (Banliyö Treni) Aşaması: Gaziemir'den (Semt Garajı, Sarnıç veya Adnan Menderes Havalimanı duraklarından) İZBAN'a binilir. Trenle kuzey yönüne, yani Aliağa istikametine doğru gidilir. Foça'ya ulaşmak için inilmesi gereken durak Hatundere İstasyonu'dur. Bu tren yolculuğu, durak sayısına ve bekleme sürelerine bağlı olarak yaklaşık 1 saat 15 dakika sürer.
        • ESHOT (Otobüs) Aktarması: Hatundere İZBAN İstasyonu'nun hemen çıkışından kalkan 744 numaralı ESHOT otobüsüne Bu otobüs, doğrudan Hatundere ile Eski Foça arasında çalışır ve yolcuları Foça'nın merkezine kadar götürür. Otobüs yolculuğu ise yaklaşık 30-40 dakika sürer.

        Aktarma ve bekleme süreleri de dahil edildiğinde, Gaziemir'den Foça'ya toplu taşıma ile ulaşım toplamda 2 saat ile 2.5 saat arasında bir zaman almaktadır. Bu yöntem, özel araca göre daha uzun sürse de oldukça ekonomik ve konforlu bir alternatiftir.

        REKLAM

        GAZİEMİR VE FOÇA HAKKINDA

        Bu yolculuk, sadece iki coğrafi nokta arasında değil, aynı zamanda İzmir'in iki farklı kimliği arasında da bir geçiştir.

        Gaziemir, İzmir'in modern ve endüstriyel yüzünü temsil eder. Türkiye'nin en büyük ve en modern fuar kompleksi olan Fuar İzmir'e, Ege Serbest Bölgesi gibi dev bir sanayi ve ticaret alanına ve en önemlisi, Ege Bölgesi'nin dünyaya açılan kapısı olan Adnan Menderes Havalimanı'na ev sahipliği yapar. Hızlı, dinamik, planlı ve büyük ölçüde ticarete dayalı bir kimliği vardır.

        Foça ise, İzmir'in tarihi, sakin ve bohem yüzüdür. Antik çağda "Phokaia" adıyla bilinen ve tarihin ilk demokratik birliklerinden biri olan İyonya'nın en önemli kentlerinden biri olan Foça, bu zengin tarihi mirası bugüne taşır. Özellikle Eski Foça, koruma altındaki taş evleri, küçük balıkçı limanı, sahil boyunca sıralanmış restoranları, mitolojiye konu olmuş Siren Kayalıkları ve sakin atmosferiyle bir huzur vahasıdır. Deniz ürünleri, yavaş yaşam ve tarihle iç içe bir tatil arayanların adresidir. Bu iki farklı kimlik, İzmir'in ne kadar zengin ve çok katmanlı bir şehir olduğunun en güzel kanıtıdır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5G ihalesinde büyük heyecan
        5G ihalesinde büyük heyecan
        Konutta dolar bazlı yükseliş
        Konutta dolar bazlı yükseliş
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        Böcek yedirip, dişlerini kırdılar! İşte vahşete istenen ceza!
        Böcek yedirip, dişlerini kırdılar! İşte vahşete istenen ceza!
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Barışma bahanesiyle geldi, Aysel'i katletti!
        Barışma bahanesiyle geldi, Aysel'i katletti!
        Konutta reel düşüş 20. ayında
        Konutta reel düşüş 20. ayında
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi!
        Konut satışında eylül rekoru
        Konut satışında eylül rekoru
        Meme kanseri görülme yaşı düştü! Ayda 5 dakika hayat kurtarıyor
        Meme kanseri görülme yaşı düştü! Ayda 5 dakika hayat kurtarıyor
        Fransız Sosyalist Partisi'nin hedefi: Zengin vergisi
        Fransız Sosyalist Partisi'nin hedefi: Zengin vergisi
        Gazze'nin dünyaya açılan kapısı ne zaman açılacak?
        Gazze'nin dünyaya açılan kapısı ne zaman açılacak?
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Anne ile oğlu can vermişti... Dikkat! Bu hata öldürüyor...
        Anne ile oğlu can vermişti... Dikkat! Bu hata öldürüyor...
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?