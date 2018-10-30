Gazovik Orenburg - Tyumen maçı istatistikleri

Rusya Kupa Son 8 Turu heyecanı devam ediyor. Gazovik Orenburg, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü Tyumen takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 14:00. Gazovik Orenburg, son 4 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik form durumunda. Tyumen, son 6 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 481. İddaa'da Gazovik Orenburg kazanır 1.35, berabere biter 3.60, Tyumen kazanır 5.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.95 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

Gazovik Orenburg son hafta oynanan Fakel maçında 5-0 kazandı.

Tyumen, Luch Vladivostok karşılaşmaında 4-2 yenildi.

Kendi sahasında alan Gazovik Orenburg, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Tyumen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda elde etti. Tyumen, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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