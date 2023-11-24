Gazze'de 4 günlük insani ara: Rehine takası için kritik dakikalar İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar sürerken, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğu ile Gazze'de uzlaşılan 4 günlük insani ara kapsamında her iki taraftan da esirler serbest bırakılmaya başlandı. 39 Filistinli ile 13 İsraillinin serbest bırakılması bekleniyor

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar sürerken, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğu ile Gazze'de uzlaşılan 4 günlük insani ara kapsamında her iki taraftan da belli sayıda esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Mısır, 13 İsrailli rehine ile birlikte 12 Tayland vatandaşının da serbest bırakılacağını duyurdu.

Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli esirin serbest bırakılmak üzere işgal altındaki Batı Şeria’ya nakledildiği bildirildi.

Gazze'de 4 günlük insani ara başladı Haberi Görüntüle

İsrail basınına göre, kadın ve çocuklardan oluşan 39 Filistinli esir, İsrail’deki Damon ve Megiddo hapishanelerinden çıkarılarak geçici olarak Batı Şeria’daki Ofer Cezaevi'ne nakledildi.

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Filistinli esirlerin, Gazze’deki İsrailli esirlerin teslim alınmasından yaklaşık 2 saat sonra serbest bırakılacakları aktarıldı. İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

HAMAS: ESİRLERİ SERBEST BIRAKMAYA HAZIRIZ Hamas Siyasi Büro Üyesi Gazi Hamad, İsrail'in hapishanelerdeki tüm Filistinli esirleri serbest bırakması halinde ellerindeki esir İsrailli askerleri bırakmaya hazır olduklarını belirtti. REKLAM Hamad, Al Jazeera televizyonunda katıldığı bir programda, İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı ve insani araya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Varılan mutabakata uymaya özen gösterdiklerini dile getiren Hamad, esir takası ve çatışmalara ara verilmesine ilişkin sürecin şu an için yolunda gittiğini ifade etti.

Hamad, yardım tırlarının Gazze'nin kuzeyine henüz ulaşmadığını ve bu konuda Birleşmiş Milletler ile irtibatta olduklarını kaydetti. Çatışmalara 4 günlük ara verilmesini kapsayan insani aranın uzatılması için de çalıştıklarını dile getiren Hamad, "Ateşkesi uzatmak ve (İsrail'in) saldırılarını durdurmak için her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Arabulucularla bu konuyu ele almak için görüşmeler yapıyoruz ve ateşkesi uzatmak için çalışıyoruz." dedi. *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.