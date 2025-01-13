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        Haberler Dünya Gazze'de 5 İsrail askeri öldürüldü | Dış Haberler

        Gazze'nin kuzeyinde yaşanan çatışmada 5 İsrail askeri öldürüldü

        İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri sürerken, Gazze'nin kuzeyinde çatışmalar da devam ediyor. 13 Ocak sabahında yaşanan çatışmalarda 5 İsrail askeri öldürülürken 8'i ağır olmak üzere 10 asker de yaralandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 21:50 Güncelleme: 13.01.2025 - 21:50
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        Gazze'de 5 İsrail askeri öldürüldü
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        Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedilirken, Gazze'nin kuzeyinde yoğunlaşan çatışmalar da sürüyor.

        13 Ocak sabahında yaşanan çatışmada 5 İsrail askeri öldürülürken 8'i ağır olmak üzere 10 asker de yaralandı. Yaralı askerlerin durumu ile ilgili ise herhangi bir bilgi verilmedi.

        Keşif kolunda görev yapan askerlerin isimleri İsrail Ordusu tarafından açıklanırken; askerlerin yaşları 18-23 yaş arasında değişiyor.

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