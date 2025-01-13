Gazze'de 5 İsrail askeri öldürüldü

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedilirken, Gazze'nin kuzeyinde yoğunlaşan çatışmalar da sürüyor.

13 Ocak sabahında yaşanan çatışmada 5 İsrail askeri öldürülürken 8'i ağır olmak üzere 10 asker de yaralandı. Yaralı askerlerin durumu ile ilgili ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Keşif kolunda görev yapan askerlerin isimleri İsrail Ordusu tarafından açıklanırken; askerlerin yaşları 18-23 yaş arasında değişiyor.