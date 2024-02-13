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        Haberler Dünya Ortadoğu Gazze'de binbaşı rütbesinde bir İsrail askeri öldürüldü

        Gazze'de binbaşı rütbesinde bir İsrail askeri öldürüldü

        İsrail basını, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda binbaşı rütbesinde bir askerin öldürüldüğünü yazdı. İsrail ordusundan ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 05:02 Güncelleme: 13.02.2024 - 05:04
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        Gazze'de binbaşı rütbesinde bir İsrail askeri öldürüldü
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        Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, İsrail ordusunun 630. Tabur B Bölüğü Komutanı (Yedek asker) Binbaşı Netaniel Kobe'nin Gazze'deki çatışmalarda öldürüldüğü belirtildi. Haberde, Kobe'nin yaşadığı Hayfa kentinin Kiryat Şmone mahallesinde yas tutulduğu belirtildi.

        AA'nın haberine göre, İsrail ordusundan Binbaşı Kobe'nin Gazze'de öldürülmesine ilişkin açıklama yapılmadı.

        İsrail ordusu verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 229'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 566 İsrail askeri öldürüldü.

        İsrail'de yayın yapan Kanal 7'nin haberinde de İsrail ordusunun Güney Komutanlığına bağlı "Gazze Tümeni'ndeki" 630. Yedek Taburunun, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta sürdürdüğü kara saldırılarına katıldığı duyurulmuştu.

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        #israil
        #gazze
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