Gazze'de Yıldız Tilbe'nin çadır kenti kuruluyor
Geçtiğimiz ay Gazze’de bir çadır kent kurulması için Kudüs Gönüllüleri Derneği’ne 300 bin dolarlık bağışta bulunan Yıldız Tilbe’nin yardımları bölgeye ulaştı. Tilbe adına inşa edilecek çadır kentin çalışmaları hızla başladı.
Kudüs Gönüllüleri Derneği, sosyal medya hesabı üzerinden moloz kaldırma çalışmalarının görüntülerini paylaşarak şu açıklamada bulundu; "Yıldız Tilbe, Gazze’de kurulacak iki ayrı çadır kent için derneğimize 300 bin dolarlık bağışını teslim etmişti. Bu meblağı vakit kaybetmeden Gazze’deki Mevedde Yardım Kuruluşu’na ulaştırarak inşaat sürecini başlattık. Allah’ın izniyle çadır kentler Ramazan ayına kadar tamamlanmış olacak. Ramazan ayı ile birlikte Filistinli kardeşlerimize bu çadırlarda ilk iftarları verilecek."