Gazze'den İsrail'in güneyine roket atıldı 0:00 / 0:00

AA

İsrail Ordu Sözcülüğü tarafından AA'ya yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine bir roket atıldığını bu nedenle çevredeki kentlerde saldırı alarmlarının çaldığı belirtildi.

Sözcülük, roketin açık araziye düştüğü ya da hava savunma sistemi tarafından imha edilip edilmediğine ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmadı.

Yerel basındaki haberlere göre, Gazze Şeridi yakınlarındaki Sderot kentinde bir eve füzenin şarapnel parçalarının düştüğü sosyal medyada paylaşıldı.

İSRAİL POLİSİNDEN AÇIKLAMA

İsrail polisi, Gazze'den atılan bir roketin güneydeki Sderot kentinde bir evin bahçesine düştüğünü, ölü veya yaralı olmadığını açıkladı.

İsrail polisi, yazılı açıklamasında, Sderot kentinde bir evin bahçesine roket düştüğünü, ölü veya yaralı olmadığı ihbarı aldıklarını, ekiplerin roket parçalarını güvenli şekilde kaldırmak için alanda çalıştığını duyurdu.

İsrail ordusu, pazartesi Demir Kubbe sisteminin Gazze'den ateşlenen bir roketi imha ettiğini açıklamış, salı gece saatlerinde Gazze Şeridi'nde İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bazı noktalara hava saldırısı düzenlemişti.