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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gebze'de 2 araç çarpıştı: 4'ü çocuk 9 yaralı

        Gebze'de 2 araç çarpıştı: 4'ü çocuk 9 yaralı

        Kocaeli Gebze'de otomobil ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada yaralanan 4'ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 02:37 Güncelleme: 01.04.2024 - 02:37
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        Gebze'de 2 araç çarpıştı: 4'ü çocuk 9 yaralı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Adem T. (49) idaresindeki otomobil ile Yusuf D. (23) yönetimindeki SUV tipi araç Muallimköy Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        AA'nın haberine göre; kazada sürücüler ile araçlardaki S.S. (17), E.D. (22), Z.S. (33), C.S. (8), A.S. (5), M.T. (23) ve S.T. (16) yaralandı.

        YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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