Gebze'de 7 katlı bina tedbiren boşaltıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kolon ve kirişlerinden ses geldiği değerlendirilen 7 katlı bina, tedbiren boşaltıldı
Giriş: 27 Mayıs 2026 - 01:55 Güncelleme:
Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi'nde 22 daire ve 8 iş yeri bulunan 7 katlı binada oturan bazı kişiler, kolon ve kirişlerden ses geldiği yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Tedbiren boşaltılan binada ekiplerin yaptığı ilk değerlendirmenin ardından, AFAD ekiplerine bilgi verildi. Ekipler binada inceleme yaptı.
