Gece kuşları için uyarı: Kalp hastalığı riski daha yüksek olabilir

Uyku alışkanlıkları yalnızca günlük enerjinizi değil, uzun vadeli kalp sağlığınızı da etkiliyor. Bilim insanları, özellikle gece kuşlarının kalp krizi ve inme açısından daha dikkatli olması gerektiğini söylüyor.
Eğer geceleri daha uyanık ve üretken hissediyorsanız, kalp sağlığınızı biraz daha yakından takip etmenizde fayda olabilir. Yeni bir araştırma, “gece kuşu” olarak tanımlanan kişilerin kalp ve damar hastalıkları açısından daha yüksek risk taşıyabileceğini ortaya koyuyor. Ancak uzmanlar bu durumun kader olmadığını vurguluyor.
Amerikan Kalp Derneği Dergisi’nde yayımlanan çalışmada, İngiltere, İskoçya ve Galler’den 322 binden fazla yetişkinin verileri incelendi. Katılımcılar, doğal uyku-uyanıklık tercihlerine göre kendilerini sabahçı, orta tip ya da akşamcı (gece kuşu) olarak sınıflandırdı.
Araştırmada belirli yatış ya da uyanış saatleri esas alınmadı; tamamen kişilerin kendi beyanları dikkate alındı.
Çalışmanın baş yazarı Dr. Sina Kianersi’ye göre kronotip, bir kişinin biyolojik saatinin hangi zaman diliminde daha aktif olduğunu gösteriyor. Yani erken kalkan biri mi, gece geç saatlerde daha enerjik olan biri mi, yoksa ikisinin ortasında mı olduğumuzu anlatıyor.
GECE KUŞLARI NEDEN DAHA RİSKLİ?
Araştırma sonuçlarına göre, özellikle akşam kronotipine sahip orta yaşlı ve yaşlı yetişkinlerin kalp sağlığı göstergeleri daha zayıf. Bunun en önemli nedenlerinden biri, iç biyolojik saatlerinin iş hayatı ve sosyal düzenle uyuşmaması.
Gece kuşlarının;
Daha düzensiz uyuduğu
Daha az fiziksel aktivite yaptığı
Daha sağlıksız beslendiği
Sigara kullanımının daha yaygın olduğu
gözlemlendi. Bu durum özellikle kadınlarda daha belirgin bir risk oluşturuyor.
“HAYATIN TEMEL 8’İ” İLE KALP SAĞLIĞI ÖLÇÜLDÜ
Araştırmada, Amerikan Kalp Derneği’nin kalp sağlığı için belirlediği “Hayatın Temel 8’i” kullanıldı. Bunlar:
Sağlıklı beslenme
Düzenli fiziksel aktivite
Sigara kullanmamak
Kaliteli uyku
Sağlıklı kilo
Normal kolesterol
Dengeli kan şekeri
Kontrol altında tansiyon
Her başlık 0–100 arasında puanlandı ve genel bir kalp sağlığı skoru oluşturuldu.
Sonuçlara göre gece kuşlarının, orta kronotipe sahip kişilere kıyasla kötü kalp sağlığına sahip olma ihtimali yaklaşık yüzde 79 daha yüksek çıktı. Ayrıca kalp krizi ve inme riski de anlamlı ölçüde artmıştı.
GÜNLÜK DÜZENİN ÖNEMİ
Northwestern Üniversitesi’nden Dr. Sabra Abbott’a göre akşamcı olmak, genellikle düzensiz uyku, geç saatlerde yemek yeme ve yetersiz gün ışığına maruz kalma gibi kalp sağlığını olumsuz etkileyen alışkanlıklarla birlikte görülüyor.
Yaklaşık 14 yıllık takip süresinde, gece kuşlarının kalp krizi veya felç geçirme riski yüzde 16 daha fazla bulundu.
ERKEN KALKANLAR AVANTAJLI MI?
Kendini sabahçı olarak tanımlayan kişilerin, orta kronotipe sahip bireylere göre kötü kalp sağlığına sahip olma olasılığı yüzde 5 daha düşük çıktı. Ancak bu fark, gece kuşlarındaki risk artışı kadar güçlü değil.
BU SONUÇLAR HERKES İÇİN GEÇERLİ Mİ?
Araştırma yalnızca orta yaşlı ve yaşlı yetişkinleri kapsadığı için, gençler için aynı sonuçların geçerli olup olmadığı henüz net değil. Ayrıca çalışma gözlemsel olduğu için, gece kuşu olmanın doğrudan kalp hastalığına yol açtığı kesin olarak söylenemiyor.
GECE KUŞLARI NE YAPABİLİR?
Uzmanlara göre gece kuşu olmak değiştirilemese bile, risk azaltılabilir. Öneriler net:
- Uyku süresini ve kalitesini artırmak
- Uyuma ve uyanma saatlerini mümkün olduğunca sabit tutmak
- Sabah güneş ışığına maruz kalmak
- Düzenli egzersiz yapmak
- Tansiyon, kolesterol ve kan şekerini takip etmek
- Sigara içiliyorsa mutlaka bırakmak
