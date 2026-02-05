Gece kuşları için uyarı: Kalp hastalığı riski daha yüksek olabilir

Uyku alışkanlıkları yalnızca günlük enerjinizi değil, uzun vadeli kalp sağlığınızı da etkiliyor. Bilim insanları, özellikle gece kuşlarının kalp krizi ve inme açısından daha dikkatli olması gerektiğini söylüyor.

GECE DAHA ENERJİK OLANLAR DİKKAT

Eğer geceleri daha uyanık ve üretken hissediyorsanız, kalp sağlığınızı biraz daha yakından takip etmenizde fayda olabilir. Yeni bir araştırma, “gece kuşu” olarak tanımlanan kişilerin kalp ve damar hastalıkları açısından daha yüksek risk taşıyabileceğini ortaya koyuyor. Ancak uzmanlar bu durumun kader olmadığını vurguluyor.

REKLAM

ARAŞTIRMA NE DİYOR?

Amerikan Kalp Derneği Dergisi’nde yayımlanan çalışmada, İngiltere, İskoçya ve Galler’den 322 binden fazla yetişkinin verileri incelendi. Katılımcılar, doğal uyku-uyanıklık tercihlerine göre kendilerini sabahçı, orta tip ya da akşamcı (gece kuşu) olarak sınıflandırdı.

Araştırmada belirli yatış ya da uyanış saatleri esas alınmadı; tamamen kişilerin kendi beyanları dikkate alındı.

KRONOTİP NEDİR?

Çalışmanın baş yazarı Dr. Sina Kianersi’ye göre kronotip, bir kişinin biyolojik saatinin hangi zaman diliminde daha aktif olduğunu gösteriyor. Yani erken kalkan biri mi, gece geç saatlerde daha enerjik olan biri mi, yoksa ikisinin ortasında mı olduğumuzu anlatıyor.

GECE KUŞLARI NEDEN DAHA RİSKLİ? Araştırma sonuçlarına göre, özellikle akşam kronotipine sahip orta yaşlı ve yaşlı yetişkinlerin kalp sağlığı göstergeleri daha zayıf. Bunun en önemli nedenlerinden biri, iç biyolojik saatlerinin iş hayatı ve sosyal düzenle uyuşmaması. Gece kuşlarının; Daha düzensiz uyuduğu REKLAM Daha az fiziksel aktivite yaptığı Daha sağlıksız beslendiği Sigara kullanımının daha yaygın olduğu gözlemlendi. Bu durum özellikle kadınlarda daha belirgin bir risk oluşturuyor. “HAYATIN TEMEL 8’İ” İLE KALP SAĞLIĞI ÖLÇÜLDÜ Araştırmada, Amerikan Kalp Derneği’nin kalp sağlığı için belirlediği “Hayatın Temel 8’i” kullanıldı. Bunlar: Sağlıklı beslenme Düzenli fiziksel aktivite Sigara kullanmamak Kaliteli uyku Sağlıklı kilo Normal kolesterol Dengeli kan şekeri Kontrol altında tansiyon Her başlık 0–100 arasında puanlandı ve genel bir kalp sağlığı skoru oluşturuldu. Sonuçlara göre gece kuşlarının, orta kronotipe sahip kişilere kıyasla kötü kalp sağlığına sahip olma ihtimali yaklaşık yüzde 79 daha yüksek çıktı. Ayrıca kalp krizi ve inme riski de anlamlı ölçüde artmıştı. REKLAM GÜNLÜK DÜZENİN ÖNEMİ Northwestern Üniversitesi’nden Dr. Sabra Abbott’a göre akşamcı olmak, genellikle düzensiz uyku, geç saatlerde yemek yeme ve yetersiz gün ışığına maruz kalma gibi kalp sağlığını olumsuz etkileyen alışkanlıklarla birlikte görülüyor.