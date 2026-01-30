Uykunuzu kabusa çeviriyor: Halk arasında karabasan olarak bilinen uyku felcinin bilimsel açıklaması ne?

Bilim insanları bu deneyimi, rüya görüntülerinin bilinç açıkken gerçek ortamla karışması olarak açıklıyor. Beyin hâlâ rüya modundayken çevre algısı açılır; bu da korkutucu sahnelerin gerçek gibi algılanmasına yol açar. Bu nedenle birçok kültürde uyku felci; cin, şeytan veya karanlık varlıklar ile açıklanmıştır.