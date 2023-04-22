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Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'nde kardeş cinayeti! Abisini uykusunda bıçakladı ve... - Son dakika haberleri
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Gece tartıştığı ağabeyini uyurken öldürdü!

Kocaeli'nde, yaşayan 29 yaşındaki Emre Torun, gece tartıştığı ağabeyi 32 yaşındaki Murat Can Torun'u, sabah saatlerinde uyurken bıçakladı. Evden bıçakla çıktıktan sonra polis tarafından durdurulan Emre Torun'un ifadesi üzerine eve giden polis ekipleri Murat Can Torun'un cesediyle karşılaştı

Kocaeli'nde kardeş cinayeti! Abisini uykusunda bıçakladı ve... - Son dakika haberleri
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DHA

Kocaeli'nde olay, sabah erken saatlerinde Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi 204'üncü Cadde´deki bir evde meydana geldi.

İKİ KARDEŞ GECE TARTIŞTILAR

Ağabeyini &ouml;ld&uuml;ren Emre Torun.
Ağabeyini öldüren Emre Torun.

DHA'da yer alan habere göre Emre Torun (29) ile ağabeyi Murat Can Torun (32), dün gece bilinmeyen nedenle tartıştı.

UYKUSUNDA AĞABEYİNİ BIÇAKLADI

Uykusunda &ouml;ld&uuml;r&uuml;len Murat Can Torun.
Uykusunda öldürülen Murat Can Torun.

Sabah erken saatlerde Emre Torun, odasına girdiği ağabeyini uyurken bıçakladı. Olayın ardından elinde bıçakla sokağa çıkan Emre Torun, yaklaşık 1 kilometre ileride polis ekibi tarafından durduruldu.

POLİS, CANSIZ BEDEN İLE KARŞILAŞTI

Torun'un polis ekibine ağabeyini öldürdüğünü söylemesi üzerine eve polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekipler, Murat Can Torun'un cansız bedeni ile karşılaştı.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Emre Torun gözaltına alınırken, yapılan incelemenin ardından Murat Can Torun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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