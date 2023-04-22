Gece tartıştığı ağabeyini uyurken öldürdü!

Kocaeli'nde olay, sabah erken saatlerinde Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi 204'üncü Cadde´deki bir evde meydana geldi.
İKİ KARDEŞ GECE TARTIŞTILAR
DHA'da yer alan habere göre Emre Torun (29) ile ağabeyi Murat Can Torun (32), dün gece bilinmeyen nedenle tartıştı.
UYKUSUNDA AĞABEYİNİ BIÇAKLADI
Sabah erken saatlerde Emre Torun, odasına girdiği ağabeyini uyurken bıçakladı. Olayın ardından elinde bıçakla sokağa çıkan Emre Torun, yaklaşık 1 kilometre ileride polis ekibi tarafından durduruldu.
POLİS, CANSIZ BEDEN İLE KARŞILAŞTI
Torun'un polis ekibine ağabeyini öldürdüğünü söylemesi üzerine eve polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekipler, Murat Can Torun'un cansız bedeni ile karşılaştı.
KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI
Emre Torun gözaltına alınırken, yapılan incelemenin ardından Murat Can Torun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
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