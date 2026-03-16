        Haberler Bilgi Gündem Gece ve gündüz eşitleniyor: Mart Ekinoksu ne zaman? Mart Ekinoksu nedir, ekinoksta neler olur?

        Astronomide yılın önemli gökyüzü olaylarından biri olan Mart ekinoksu, her yıl mart ayında gerçekleşerek gece ve gündüz sürelerinin neredeyse eşitlendiği tarihi ifade ediyor. Kuzey Yarımküre'de ilkbaharın başlangıcı kabul edilen bu tarihle birlikte gündüzler uzamaya başlarken, Güney Yarımküre'de ise sonbahar mevsimi başlıyor. Peki, Mart ekinoksu nedir, ne zaman gerçekleşir ve bu doğa olayıyla birlikte dünyada hangi değişimler yaşanır? İşte Mart ekinoksuna ilişkin merak edilenler…

        Giriş: 16.03.2026 - 15:33 Güncelleme:
        21 Mart ekinoksu yaklaşırken ilkbaharın başlangıcı ve gece–gündüz eşitliği yeniden gündeme geldi. Kuzey Yarımküre’de baharın habercisi kabul edilen Mart ekinoksu, Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi nedeniyle gece ve gündüz sürelerinin neredeyse eşit olduğu özel bir gökyüzü olayı olarak biliniyor. Peki, 21 Mart ekinoksu nedir, ne zaman gerçekleşecek ve hangi etkileri olacak? İşte Mart ekinoksuna ilişkin merak edilen detaylar…

        MART EKİNOKSU NEDİR?

        Mart ekinoksu, Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi sırasında Güneş ışınlarının Ekvator’a tam dik açıyla gelmesi sonucu ortaya çıkan bir doğa olayıdır. Bu durum, Dünya’nın her iki yarım küresinin de Güneş’ten eşit miktarda ışık almasına neden olur. Bu nedenle 21 Mart civarında gece ve gündüz süreleri birbirine çok yakın olur.

        MART EKİNOKSUNDA NELER OLUR?

        Mart ekinoksu ile birlikte doğa ve mevsimler açısından bazı önemli değişiklikler yaşanır:

        - Kuzey Yarımküre’de ilkbahar mevsimi başlar.

        - Güney Yarımküre’de sonbahar mevsimi başlar.

        - Gece ve gündüz süreleri yaklaşık olarak eşit hale gelir.

        - Güneş, Ekvator üzerinde tam dik konuma gelir.

        - Bu tarihten sonra Kuzey Yarımküre’de gündüzler uzamaya başlar.

        MART EKİNOKSUNUN ÖNEMİ

        Mart ekinoksu yalnızca astronomi açısından değil, birçok kültür ve gelenekte de önemli bir yere sahiptir. Özellikle bazı toplumlarda bu tarih doğanın uyanışı ve baharın gelişi olarak kabul edilir. Tarım açısından da yeni üretim döneminin başlangıcını simgeleyen bu tarih, doğa döngüsünün önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
