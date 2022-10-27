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Geceleri metro çalışıyor mu? Hangi metro hatları gece çalışıyor?

İstanbul'un yoğun temposu arasında ulaşım çok önemli bir yere sahip. Özellikle trafiğiyle meşhur bir kent için raylı sistemler, büyük kolaylık sağlıyor bu yüzden hafta içi hizmet veren metrolar, hafta sonu da kesintisiz çalışıyor.

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  • Geceleri metro çalışıyor mu? Hangi metro hatları gece çalışıyor?

    Megakent İstanbul'un yoğun trafiği arasında raylı sistemler hayat kurtarıyor. Önceleri sadece belirli saatler arasında hizmet veren metronun çalışma saatleri güncellendi. Peki, geceleri metro çalışıyor mu? Hangi metro hatları gece çalışıyor? İşte, detaylar...
  • Geceleri metro çalışıyor mu? Hangi metro hatları gece çalışıyor?

    GECELERİ METRO ÇALIŞIYOR MU?

    İstanbul'da hafta sonları metro hizmeti kesintisiz bir şekilde sürüyor. 7 metro hattında Cuma sabahı saat 06.00 ile Pazar günü saat 00.00 arasında kesintisiz metro hizmeti veriliyor.

    Hafta içini kapsayan günlerde ise sefer saatleri sabah 06.00 ile gece 00.00 arasında çalışıyor.
  • Geceleri metro çalışıyor mu? Hangi metro hatları gece çalışıyor?

    HANGİ METRO HATLARI GECE ÇALIŞIYOR?

    Hafta sonunda kesintisiz hizmet veren 7 farklı metro hattı bulunuyor. Hatlar şöyle; 

    - M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı

    - M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı

    - M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı (Sanayi Mahallesi-Seyrantepe arası çalışmayacaktır)

    - M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı

    - M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı

    - M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü Metro Hattı

    - M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı
  • Geceleri metro çalışıyor mu? Hangi metro hatları gece çalışıyor?

    GECE METROSU NASIL ÜCRETLENDİRİLİYOR?  

    Cuma sabahı saat 06.00 ile Pazar günü saat 00.00 arasında kesintisiz hizmet veren metrolarda, saat 00.30'dan sonraki her geçiş için çift geçiş ücreti alınıyor.

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