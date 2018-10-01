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Geçen sezon 27 haftada attığı gol sayısını bu sezon 7 haftada attı

Geçen sezon Süper Lig'de 23 maçta 5 kez rakip fileleri havalandıran Kolombiyalı oyuncu, bu sezon 7 hafta sonunda aynı gol sayısına ulaşmayı başardı

01 Ekim 2018 Pazartesi, 13:26 | Güncelleme: AA

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 4-2 yenen Trabzonspor'da attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynayan Hugo Rodallega, 7 hafta sonunda geçen sezonki gol sayısını yakaladı.Geçen sezon Süper Lig'de 23 maçta oynamasına karşın fazla süre alamayarak 513 dakika sahada kalan Kolombiyalı futbolcu, 5 kez rakip fileleri havalandırdı.Bu sezon Burak Yılmaz'ın sakat olduğu dönemde daha çok şans bulan ve 6'sı ilk 11'de olmak üzere 7 maçta 551 dakika görev yapan Rodallega, 5 gol atarak şimdiden geçen sezonki gol sayısına ulaştı.

GOL ATTIĞI MAÇLARDA 7 PUAN  

Hugo Rodallega'nın gol attığı maçlarda Trabzonspor, 7 puan topladı.Kolombiyalı forvet, Trabzonspor'un ligin ikinci haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydetti. Üçüncü haftada deplasmanda 2-2 biten MKE Ankaragücü maçında 1 gol atan Rodallega, Kasımpaşa maçında 2 kez rakip fileleri havalandırdı.Ligde 10 puanı bulunan Trabzonspor, Rodallega'nın gol attığı maçlarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

TAKIMIN EN GOLCÜSÜ

Hugo Rodallega, Trabzonspor'da ilk 7 hafta sonunda 5 golle takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Kolombiyalı futbolcuyu, 3 golle Burak Yılmaz takip ediyor.

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