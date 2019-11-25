Ahmet Hamdi Girgin agirgin@haberturk.com

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor karşısında 2 puan bırakarak 12. haftayı 21 puanla bitirdi. Sarı-lacivertliler, geriden kalan 12 haftada yalnızca 6 galibiyet alabildi. Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; geçtiğimiz sezona tarihinin en kötü başlangıcını yaparak başlayan Kanarya, bu sezon geçen sezona göre daha başarılı olsa da geçmişe bakınca durum pek parlak görünmüyor. Fenerbahçe, şimdiye kadar 12. haftalar itibariyle 21 ve altı puan topladığı sezonların sadece 1'inde şampiyon olabildi. Bu sezon da ligin 2. yarısında 17'de 16 galibiyet aldığı 2010/2011 sezonu.

12. haftalar sonunda 21 ya da daha az puan toplanan sezonlar şöyle:

2018/2019 | 12 puan - Phillip Cocu ve Erwin Koeman - 12. haftada 12. sırada, sezon sonunda 6. sırada

1990/1991 | 16 puan - Guus Hiddink - 12. haftada 7. sırada, sezon sonunda 5. bitirdi

1987/1988 | 18 puan - Yılmaz Yücetürk ve Pal Csernai - 12. haftada 9. sırada, sezon sonunda 8. bitirdi

1999/2000 | 20 puan - Rıdvan Dilmen ve Zdenak Zeman - 12. haftada 4. sırada, sezon sonunda 4. bitirdi

2008/2009 | 20 puan - Luis Aragones - 12. haftada 6. sırada, sezon sonunda 4. bitirdi

2012/2013 | 20 puan - Aykut Kocaman - 12. haftada 4. sırada, sezon sonunda 2. bitirdi

2017/2018 | 20 puan - Aykut Kocaman - 12. haftada 5. sırada, sezon sonunda 2. bitirdi

2010/2011 | 20 puan - Aykut Kocaman - 12. haftada 5. sırada, sezon sonunda 1. bitirdi

2019/2020 | 21 puan - Ersun Yanal - 12. haftada 4. sırada

YANAL İLK DÖNEMİNDE 31 PUAN TOPLAMIŞTI

En iyi sezonlara bakıldığında ise 30 puanın üzerine çıkılan 4 sezon var. Bunların 3'ünde Fenerbahçe'nin başında Christoph Daum (32, 31 ,31) vardı. Diğer 31 puanlı başlangıç ise Ersun Yanal'ın ilk döneminde gerçekleşti.