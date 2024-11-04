Geçen sezondan 1 puan iyi!
Süper Lig'deki son maçında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Beşiktaş, ilk 10 maçlar sonunda geçen sezonun sadece 1 puan önünde yer aldı.
Deplasmanda alınan Galatasaray yenilgisiyle namağlup unvanını kaybeden Beşiktaş, evinde ise Kasımpaşa'ya karşı öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.
3-1'lik skorla kaybeden Beşiktaş, bu sezon ligde 4'te 4 yaptığı Tüpraş Stadyumu'nda da ilk yenilgisini aldı.
Beşiktaş bu sonuçla Süper Lig'de 10 maç sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile 20 puan topladı.
Siyah-beyazlılar 4. sırada yer alırken lider Galatasaray'ın da 8 puan gerisinde kaldı.
Beşiktaş geçen sezon 10 maç sonunda ise 19 puan toplarken yine 4. sırada yer almış ve liderin de 11 puan gerisinde kalmıştı.
Sezon ilk 3 maçta 3 galibiyetle iyi bir giriş yapan Beşiktaş, 4. haftada Trabzonspor'la berabere kalarak ilk puan kaybını yaşamıştı.
Beşiktaş sonrasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalırken derbi maçta Galatasaray'a ise 2-1 mağlup oldu.
Beşiktaş, Kasımpaşa'ya da mağlup olarak bu sezon şimdiden 10 puanlık kayıp yaşadı.