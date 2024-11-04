Geçen sezondan 1 puan iyi!

Deplasmanda alınan Galatasaray yenilgisiyle namağlup unvanını kaybeden Beşiktaş, evinde ise Kasımpaşa'ya karşı öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

3-1'lik skorla kaybeden Beşiktaş, bu sezon ligde 4'te 4 yaptığı Tüpraş Stadyumu'nda da ilk yenilgisini aldı.

Beşiktaş bu sonuçla Süper Lig'de 10 maç sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile 20 puan topladı. Siyah-beyazlılar 4. sırada yer alırken lider Galatasaray'ın da 8 puan gerisinde kaldı. Beşiktaş geçen sezon 10 maç sonunda ise 19 puan toplarken yine 4. sırada yer almış ve liderin de 11 puan gerisinde kalmıştı.