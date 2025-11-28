Geçen yıl ayrılan Megan Fox ve Machine Gun Kelly bebekleri için bir araya geldi

Henüz çocukları dünyaya gelmeden ayrılan oyuncu Megan Fox ve rap şarkıcısı Machine Gun Kelly ikilisi, Los Angeles Hayvanat Bahçesi'nde kızları Saga Blade ile birlikte zaman geçirirken görüntülendi. Bebekleriyle birlikte bir aile görüntüsü veren ikilinin tekrar birlikte olduğu söylentileri alevlendi.

Çift, hayvanat bahçesindeki ışıklı gösterileri ve sergileri seyrederken Machine Gun Kelly, bebeğini kendisi taşıdı.

REKLAM

35 yaşındaki Machine Gun Kelly ile 39 yaşındaki Megan Fox, gece katıldıkları etkinlikte güneş gözlüğü takmayı tercih etti.

Megan Fox, kızı Saga'ya hamile olduğunu açıklamasından sadece birkaç hafta sonra Machine Gun Kelly ile ayrıldıkları haberi ortaya çıktı. Ancak mart ayında bebeklerinin doğumundan sonra ailece çok zaman geçirmeleri sonrası barışma dedikoduları yayılmaya başladı. Çift, birliktelikleriyle ilgili bugüne dek bir açıklama yapmadı.

Machine Gun Kelly'nin önceki ilişkisinden 16 yaşında Casie adında bir kızı daha bulunuyor. Megan Fox'un ise eski eşi Brian Austin Green'den 13 yaşında Noah, 11 yaşında Bodhi ve 9 yaşında Journey adında üç çocuğu daha bulunuyor.