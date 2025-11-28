Geçen yıl ayrılan Megan Fox ve Machine Gun Kelly bebekleri için bir araya geldi
Megan Fox, hamileyken ayrıldığı nişanlısı Machine Gun Kelly ile küçük kızı için bir araya geldi. Ailece zaman geçiren ikili hakkında barıştıkları iddiaları gecikmedi
Henüz çocukları dünyaya gelmeden ayrılan oyuncu Megan Fox ve rap şarkıcısı Machine Gun Kelly ikilisi, Los Angeles Hayvanat Bahçesi'nde kızları Saga Blade ile birlikte zaman geçirirken görüntülendi. Bebekleriyle birlikte bir aile görüntüsü veren ikilinin tekrar birlikte olduğu söylentileri alevlendi.
Çift, hayvanat bahçesindeki ışıklı gösterileri ve sergileri seyrederken Machine Gun Kelly, bebeğini kendisi taşıdı.
35 yaşındaki Machine Gun Kelly ile 39 yaşındaki Megan Fox, gece katıldıkları etkinlikte güneş gözlüğü takmayı tercih etti.
Megan Fox, kızı Saga'ya hamile olduğunu açıklamasından sadece birkaç hafta sonra Machine Gun Kelly ile ayrıldıkları haberi ortaya çıktı. Ancak mart ayında bebeklerinin doğumundan sonra ailece çok zaman geçirmeleri sonrası barışma dedikoduları yayılmaya başladı. Çift, birliktelikleriyle ilgili bugüne dek bir açıklama yapmadı.
Machine Gun Kelly'nin önceki ilişkisinden 16 yaşında Casie adında bir kızı daha bulunuyor. Megan Fox'un ise eski eşi Brian Austin Green'den 13 yaşında Noah, 11 yaşında Bodhi ve 9 yaşında Journey adında üç çocuğu daha bulunuyor.
Megan Fox ile 34 yaşındaki şarkıcı Machine Gun Kelly, ilk kez Mart 2020'de birlikte rol aldıkları 'Midnight in the Switchgrass' filminin setinde tanışmıştı. Brian Austin Green ile 11 yıllık evliliğini 2020'de bitiren Fox, hemen ardından Kelly ile ilişki yaşamaya başlamış ve Ocak 2022'de nişanlandıklarını duyurmuştu.