2 gol atan Ozan Tufan maçın yıldızı olurken, Çağlar Söyüncü hem attığı golle hem de savunmadaki oyunuyla geceye damga vuran bir başka isim oldu. Norveç'in 180 milyon Euro'luk yıldızı Haaland ise maçı isabetli sut çekemeden tamamladı.