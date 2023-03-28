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Geçici işçiye kadro Meclis'ten geçti! 2023 Geçici işçilere kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

Geçici işçiye kadro son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Geçici işçilere kadro düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. 60 bin işçiyi ilgilendiren geçici işçiye kadro düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte geçici işçilerin kadrolu işçi olarak çalışmalarının önü açılacak. İşte, 2023 geçici işçilere kadro son durum...

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  • GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO SON DURUM | 2023 Geçici işçilere kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

    En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde geçici işçiye kadro düzenlemesine ilişkin olarak “Geçici işçiler sorununu çözmek üzere önemli bir adım attık. Çalışmayı Meclis'e intikal ettirdik” ifadelerini kullanmıştı. Geçici işçilere kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. İşte, 2023 Geçici işçiye kadro düzenlemesinde son durum...
  • GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO SON DURUM | 2023 Geçici işçilere kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

    TBMM'DE KABUL EDİLDİ!

    En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
  • GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO SON DURUM | 2023 Geçici işçilere kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

    "KADROLU İŞÇİ HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ OLACAK"

    AK Parti'li Elitaş, teklifteki, geçici işçilere kadroya ilişkin olarak "Geçici işçi çalıştırılan kurum ve kuruluşlardaki kadrolarda herhangi bir şekilde boşalma olduğu takdirde kurum ilan edecek. Kıdem sırasına göre; halen çalışan veya çalışma hakkı bulunan geçici işçilere öncelik vermekle birlikte onları kadrolu işçi haline dönüştürmüş olacak" ifadelerini kullandı.
  • GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO SON DURUM | 2023 Geçici işçilere kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

    GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO NE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK?

    60 bin işçiyi yakından ilgilendiren kanun teklifi Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşacak. Konuya ilişkin son dakika gelişmeleri yaşandığında haberlerimizde yer alacak.
  • GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO SON DURUM | 2023 Geçici işçilere kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

    GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA SÜRESİ ARTIYOR!

    Kanun teklifiyle kurumların ihtiyaçları doğrultusunda geçici işçi çalıştırma süresi arttırılıyor.

    Buna göre geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma süreleri aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek. Bu sürenin belirlenmesinde idare, kurum ve kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık yetkili olacak.
  • GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO SON DURUM | 2023 Geçici işçilere kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

    İdare, kurum ve kuruluşlar tarafından çalıştırılan geçici işçiler, çalıştırıldıkları iş yerlerinde geçirdiği hizmet süresi esas alınarak bu işyerlerinde boş olan sürekli işçi kadrolarına geçirilecek. 
  • GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO SON DURUM | 2023 Geçici işçilere kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

    HAK-İŞ BAŞKANINDAN AÇIKLAMA!

    HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, geçici işçilerin kadroya alınmalarının daha sağlıklı ve adaletli olacağını belirterek, "Burada 11 ay 29 gün çalıştırma imkanı idareye bırakılıyor. Çaykur'da 9 bin geçici işçimizden sadece 800'ü kadroya geçebiliyor. Geçici işçi oldukları için başka bir işsizlik ödeneği yardımı alamıyor, başka bir işte çalışamıyor ve işten çıkarıldıkları için işe iade davası açamıyorlar. Bu insanların emekli olması büyük ihtimalle mümkün değil. Mağduriyetlerini gidermek gerekiyor." diye konuştu.
  • GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO SON DURUM | 2023 Geçici işçilere kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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