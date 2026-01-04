Geçirdiği kaza sonrası Evangeline Lilly'nin beyninde hasar oluştu

Marvel film serilerinden 'Ant-Man ve Wasp'ta 'Hope Van Dyne' karakterini canlandıran 46 yaşındaki Evangeline Lilly, sağlık durumunu sosyal medyadan açıkladı. 2000'li yılların televizyon fenomeni 'Lost'un altı sezonunun tamamında 'Kate Austen' karakterini canlandırmasıyla da tanınan Lilly, 2025 yılında Hawaii'ye yaptığı bir yolculuk sırasında aniden bayıldığını, başını bir kayaya çarpması sonucu yüzünde morluklar ve yaralar oluştuğunu anlattı.

Yaşadığı travmatik olaydan kaynaklanan fiziksel yaralanmalar ve beyin sarsıntısı geçirmesinin ardından Kanadalı oyuncu, şimdi de 'beyin hasarı' teşhisi konulduğunu açıkladı. Bir video yayınlayan Evangeline Lilly; "Birçoğunuz nasıl olduğumu sordunuz. Birçoğunuz da yaptırdığımı duyduğunuz beyin taraması hakkında bilgi istediniz. Tarama sonuçları geldi ve beynimin neredeyse her bölgesinin kapasitesi azalmış durumda" dedi.

REKLAM

“Travmatik beyin yaralanmasından ve muhtemelen başka faktörlerden kaynaklanan beyin hasarım var. Şimdi görevim doktorlarımla birlikte bunun nedenini araştırmak” diyen oyuncu, sözlerini; "Bu güzel, canlı gezegende bir gün daha, bir yıl daha oynayabildiğim için hâlâ son derece minnettar ve şanslı hissediyorum" diye bitirdi.