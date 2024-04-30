Geçiş Oyunu'nda duyurdular: TFF seçimi için kaç imza toplandı?

Habertürk TV'de yayınlanan Geçiş Oyunu'nda Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, usta gazeteci Cem Dizdar ve Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul spor gündemini değerlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimlerinin erkene alınması için düzenlenen imza kampanyasındaki son durumu aktaran Mehmet Ayan şu ifadeleri kullandı:

"Aldığımız son bilgiler programdan yaklaşık 2 saat kadar önce aldığımız son bilgiler... Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağanüstü seçimi için kulüplerin imza sayısının 130'u aştığı ve 140-145 bandına da yarın geçeceği ve dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun da olağanüstü genel kurul kararı almak zorunda da kalacağı yönünde. 115 imzanın aldığımız bilgilere göre, federasyona noter kağıdıyla gittiği de başka bir nokta. Bu arada Kulüpler Birliği'nin de yakın zamanda bir basın toplantısı düzenleyerek imza sayısı ve teknik ayrtıntılarla ilgili bilgiler sunacak."