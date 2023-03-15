Geçmeyen boğaz ağrısına veda edin! Bu tavsiyeler size şifa olacak!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geçmeyen boğaz ağrısına veda edin! Bu tavsiyeler size şifa olacak!

Havaların soğuk olması, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkların salgın haline gelmesine neden oluyor. Bu tarz hastalıkların neden olduğu virüsler, boğaz ağrısı sebebiyle günlük hayatı olumsuz etkileyebiliyor. Nefes almak, yemek yemek, konuşmak zorlaşabiliyor. Uzmanlar, bu hastalıkların yoğun olduğu dönemlerde, boğaz ağrısını evde hafifletebilecek yöntemleri sıralıyor. İşte detaylar…

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Geçmeyen boğaz ağrısına veda edin! Bu tavsiyeler size şifa olacak!

    Havaların soğuması, kapalı yerlerde daha fazla vakit geçirilmesi ve ortamların yeterince havalandırılmaması salgın hastalıkların artmasına neden oluyor. Bu tarz hastalıklarda en büyük şikayet boğaz ağrısı oluyor. Enfeksiyon sonucu oluşan boğaz ağrıları, doktor kontrolünde reçete edilen antibiyotik tedavileri ile geçebiliyor fakat evde yapılabilecek doğal tedavi yöntemleriyle de ağrıları azaltılabiliyor.
  • Geçmeyen boğaz ağrısına veda edin! Bu tavsiyeler size şifa olacak!

    ZARARLI MADDELERDEN UZAK DURUN

    Boğaz ağrısının ağır olduğu dönemlerde özellikle tütün, kafein ve alkol gibi zararlı maddelerden mutlaka uzak durmalısınız. Bu tür maddeler boğazınızı daha çok tahriş eder ve ağrı seviyenizi daha fazla arttırır.
  • Geçmeyen boğaz ağrısına veda edin! Bu tavsiyeler size şifa olacak!

    BOL SU TÜKETİN

    Boğaz ağrısını hafifletmek için bölgeyi nemli tutmak önemlidir. Bu sebeple sıvı tüketimini arttırmak gerekir. Bolca su içildiğinde boğazdaki kuruluk ve virüs ile bakterilerin boğazda tutunmaları önlenebiliyor.
  • Geçmeyen boğaz ağrısına veda edin! Bu tavsiyeler size şifa olacak!

    GARGARA YAPIN

    Bir su bardağı ılık suyun içine bir çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı karbonat ekleyip karıştırarak hazırlayacağınız gargarayı dişlerinizi fırçaladıktan sonra uygulayarak hem ağız içerisindeki mikropları önemli ölçüde azaltabilir, hem de boğazınızı yumuşatabilirsiniz.
  • Geçmeyen boğaz ağrısına veda edin! Bu tavsiyeler size şifa olacak!

    BU BESİNLERİ TÜKETMEYİN

    Boğaz ağrınızın yoğun olduğu dönemlerde uzmanlar, çikolata, baharat, yağda kızartılmış gıdalardan uzak durulması yönünde uyarılarda bulunuyorlar. Bu tür gıdalar tahriş olmuş boğazı daha fazla tahriş edebiliyor.
  • Geçmeyen boğaz ağrısına veda edin! Bu tavsiyeler size şifa olacak!

    BULUNDUĞUNUZ ORTAMI NEMLENDİRİN

    Boğazın kurumasının en önemli etkenlerinden biri, bulunduğunuz ortamın yetersiz nem oranıdır. Düşük nem oranı, bakteri ve virüsler için uygun bir ortam demektir. Bu sebeple ortalama yüzde 65 nem oranı olan bir ortamda olmaya özen gösterin.
  • Geçmeyen boğaz ağrısına veda edin! Bu tavsiyeler size şifa olacak!

    BİTKİ ÇAYI TÜKETİN

    Boğazın nemli kalabilmesi için sık sık bitki çayı tüketin. Bu tür durumlarda önerilen bitki çayları; ıhlamur, ada çayı, nane çayı ve papatya çayıdır. Bu çaylar boğazı nemlendirmelerinin yanı sıra anti-inflamatuar, antibakteriyel ve antiviral özellikleri sayesinde boğaz ağrısının hafiflemesine katkı sağlayabiliyorlar.

 

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.