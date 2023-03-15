Geçmeyen boğaz ağrısına veda edin! Bu tavsiyeler size şifa olacak!

Havaların soğuması, kapalı yerlerde daha fazla vakit geçirilmesi ve ortamların yeterince havalandırılmaması salgın hastalıkların artmasına neden oluyor. Bu tarz hastalıklarda en büyük şikayet boğaz ağrısı oluyor. Enfeksiyon sonucu oluşan boğaz ağrıları, doktor kontrolünde reçete edilen antibiyotik tedavileri ile geçebiliyor fakat evde yapılabilecek doğal tedavi yöntemleriyle de ağrıları azaltılabiliyor.