Geçmeyen kaşıntının altında hangi sebep yatıyor? Saç derisindeki şiddetli kaşınmanın sebebi psikolojik olabilir!

Geceleri uykusuz bırakan, gün içinde rahatsız eden saç derisi kaşıntısının sebepleri nelerdir? Alerjik reaksiyonlar, cilt hastalıkları, stres ya da mantar enfeksiyonları gibi pek çok farklı neden olabilir. Peki, en etkili tedavi yöntemleri nelerdir?

1. KEPEK VE SEBOREİK DERMATİT

Kepek, saç derisinde yaygın olarak görülen pullanma ve kaşıntıya neden olan bir durumdur. Seboreik dermatit ise kepeğe benzer ancak daha şiddetli bir enflamasyonla seyreden bir cilt hastalığıdır.

Çözüm:

Anti-kepek şampuanlar kullanılmalıdır.

İçeriğinde selenyum sülfit, pirokton olamin veya çinko piritiyon bulunan şampuanlar tercih edilmelidir.

Saç derisini tahriş edebilecek sert kimyasallardan kaçınılmalıdır.

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2. SAÇ BAKIM ÜRÜNLERİNE KARŞI ALERJİK REAKSİYON

Bazı şampuanlar, saç boyaları ve diğer kozmetik ürünler saç derisinde kaşıntıya neden olabilir. Özellikle parafenilendiamin (PPD) içeren siyah saç boyaları alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Çözüm:

Kullanılan saç ürünleri dikkatle seçilmeli, doğal ve hassas ciltlere uygun olanlar tercih edilmelidir.

Çok sert kimyasallar içeren ürünler terk edilmelidir.

Saç boyası kullanmadan önce cilt testi yapılmalıdır.

3. BAŞ BİTLERİ Baş biti, saç derisinde kaşıntının en yaygın nedenlerinden biridir. Büyükte zor görülen bu parazitler, kafa derisine yapışarak kaşıntıya ve tahrişe yol açar. Çözüm: Baş biti tedavisinde ilaçlı şampuanlar ve taraklar kullanılmalıdır. Saçları her gün ince dişli bir tarakla taramak gerekir. Yastık kılıfları ve giysiler yıkanmalıdır. 4. MANTAR ENFEKSİYONLARI (TİNEA CAPİTİS) Tinea capitis olarak bilinen mantar enfeksiyonu, saç derisinde kaşıntı, pullanma ve bazen saç dökülmesine neden olur. REKLAM Çözüm: Dermatolog tarafından verilen mantar karşıtı ilaçlar kullanılmalıdır. Kış aylarında başörtüsü ve şapkalar düzenli temizlenmelidir. Saçlar hijyenik şekilde temizlenmelidir. 5. PSORİAZİS (SİLİRLİ KAŞINTILI DÆRİS HASTALIĞI) Psoriyazis, otoimmün bir hastalık olup saç derisinde kaşıntı, pullanma ve kepeğe benzer belirtilere neden olur. Çözüm: Kortikosteroid kremler ve özel şampuanlar kullanılmalıdır. Güneşe maruz kalma düzenlenmelidir. Stres yönetimi sağlanmalıdır.