Geçmiş olsun mesajları ve sözleri: Depreme, hastaya, sevgiliye, arkadaşa en anlamlı geçmiş olsun dilekleri

Bu nedenle, size ve sevdiklerinize uygun geçmiş olsun mesajlarını seçmek ve bu mesajları onlara iletmenin yanı sıra, ziyaretlerde yüz yüze de bu güzel dilekleri paylaşabilirsiniz. İşte bu amaca hizmet eden, kalpten gelen geçmiş olsun mesajları ve dilekleri, sevdiklerinize umut ve güç verecek şekilde hazırlandı.

Geçmiş olsun dilekleri, zor zamanlarda hastalıkla mücadele eden kişilere yönelik gösterilen ilgi ve alakanın bir ifadesidir. Böyle durumlarda doğru sözcükleri bulmak zor olabilir; ancak samimi ve içten bir mesaj, kişinin kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olabilir. Hastalar, özellikle de hastalık süreçlerinde duygusal olarak daha kırılgan hale gelebilirler. Bu nedenle, onların yanında olduğunuzu ve onları düşündüğünüzü hissettirecek geçmiş olsun mesajları büyük bir fark yaratabilir. İyi dileklerinizi içeren, kalpten gelen bu mesajlar, alıcının ruh halini olumlu yönde etkileyebilir ve iyileşme sürecine moral desteği sağlayabilir. Sevilen bir kişi için özel olarak hazırlanmış bir mesaj ise, onlara ne kadar değer verdiğinizi göstermenin mükemmel bir yoludur ve bu mesajlar, sevdiklerinizin zor günlerinde onlara güç verebilir.

REKLAM Geçmiş Olsun Mesajları Kalplerimiz seninle, bir an önce gözlerindeki ışıltının tekrar güneşi kıskandıracak parlaklıkta olacağına inanıyoruz. Geçmiş olsun. Keşke bir sihirbaz olsaydım da seni tek bir kelimemle sağlıklı yapabilseydim. Onun yerine seni çok seviyorum diyebilirim, bu da çok kötü değil ha? Geçmiş olsun canım, çabuk iyileş! Hepinize gelmiş geçmiş olsun. Umarım kısa sürede çok daha iyi hissedersiniz! Aramıza dönmenizi sabırsızlıkla bekliyoruz! Dualarımda ve düşüncelerimde olduğunuzu bilmeniz için kısa bir not. Çabuk iyileş canım!

İyileşme sürecinde düşüncelerimde ve dualarımdasınız. En kısa zamanda tekrar görüşebilmemiz için tamamen iyileşmenizi bekliyoruz. Sizi çok özledik, geçmiş olsun! Aslında, şu anda benimle kavga edecek kimsem yok, bu da beni çok yalnız hissettiriyor. Geçmiş olsun canım, daha yapacak çok kavgamız var. REKLAM Geçmiş olsun! Hasta olduğundan beri hiçbir şey eskisi gibi değil. Burada herkes gülüşünü özlüyor. Çabucak iyileş! Çok Geçmiş Olsun Sözleri Hey, seni düşündüğümde aklıma "güçlü" kelimesi geliyor. Çabucak iyileşmek için bu gücü kullanacağından eminim! Şimdiden geçmiş olsun!

Bu tatsız olay bir nazar boncuğu olsun! Hayat sensiz sıkıcı görünüyor; çabucak iyileş de partimize kaldığımız yerden devam edelim! Bugün tüm acıların son bulsun ve yeni gün güzel haberler ve mutluluklar getirsin. Çabuk iyileş! Dün, hastalığını duydum ve seni özlediğimi bilmeni istiyorum ve sana acil şifalar diliyorum! Sağlığının gülüşün kadar muhteşem olduğunu duymazsam kalbim çok kırılır. Tüm iyi dileklerim ve dualarım seninle. Güzel haberlerini bekliyorum! Şimdiden gelmiş geçmiş olsun! Canım, çevrendeki aile ve arkadaşlarda güç bul ve onların sevgisini al ve onu iyileşmek için kullan. Çabuk iyileş!

REKLAM Umarım bu mesaj seni ne kadar önemsediğimizi ve düşündüğümüzü bilmeni ve çabucak iyileşmeni sağlar. Şimdiden geçmiş olsun! Bu tatsız nazar boncuğundan sonra sahalara bomba gibi döneceğinden eminim! Acil şifalar diliyorum. Yokluğun beni çok üzüyor. Kendini iyi hissettiğini görmek için sabırsızlanıyorum ve birçok kişinin de hızlı iyileşmen için dua ettiğini ve işe döneceğin günü dört gözle beklediğini biliyorum. Geçmiş olsun patron! Allah acil şifalar versin. Eskisinden de güçlü olacağına şimdiden eminim! Geçmiş olsun, neye ihtiyacın olursa yanındayız.

Anlamlı Geçmiş Olsun Sözleri Biliyorsun, sen orada olmadan çalışmak çok sıkıcı! Hepimiz gerçekten arkanı kollamak için sabırsızlanıyoruz. Çabuk iyileş canım! Canımın içi, en hızlı şekilde iyileşmen için her an Allah'a dua ediyorum. Çok yakında iyileşmeni kutlayacağız! Güzel kahkahalarını yeniden duymayı heyecanla bekliyorum! Kendine çok iyi bak, geçmiş olsun! REKLAM Sadece birkaç gündür uzaktasın ama sensizlik gerçekten asırlar gibi geliyor. Gelip beni canımdan bezdirmen için çabuk iyileşmen lazım. İyileşme zaman alır. Acele etmeyin, ihtiyacınız kadar dinlenin ve çok yakında kendinizi daha iyi hissedeceğinizden kesinlikle eminiz.

İçten Geçmiş Olsun Mesajları Geçmiş olsun canım! Sen hepimizi gömersin, numara yaptığını biliyoruz! Şaka bir yana, kendine çok iyi bak. İyileşmeni dört gözle bekliyoruz! Umarım her gün yüzüne bir gülümseme ve bedenine yenilenmiş bir güç getirir. Günden güne iyileşeceğinden ve sandığından daha kısa zamanda kavuşacağımıza eminim! Çabuk iyileş canım! Geçmiş olsun canım benim! Bunu dinlenmek için bir bahane olarak düşün ve enerji dolu olarak geri dön! Sabahtan akşama seni düşüyor, iyileştiğin günü hayal ediyorum. Şimdiden gelmiş geçmiş olsun tanıdığım en güçlü insan!