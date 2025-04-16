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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Geçmişin Gölgesi' Üsküdar'da

        'Geçmişin Gölgesi' Üsküdar'da

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın 'Geçmişin Gölgesi' adlı oyunu 16-19-23-26 Nisan tarihlerinde Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 00:01 Güncelleme: 16.04.2025 - 00:01
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        'Geçmişin Gölgesi' Üsküdar'da
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Macit Koper’in yazdığı, Barış Dinçel’in yönettiği “Geçmişin Gölgesi” oyununu seyirciyle buluşturuyor. Oyun, 16 Nisan 2025 Çarşamba günü 20.30’da Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde ilk gösterimini yapıyor. Oyunun yönetmeni Barış Dinçel, “Geçmişin Gölgesi”ni şöyle anlatıyor: “Macit Koper’in kaleme aldığı ve bir dönemin saplantılı deformasyonlarını çarpıcı şekilde ortaya koyduğu bu tiyatro metni; mesleki etik yoksunluğu ve adalet kavramının ortadan kalktığında insan hayatının ne boyuta gelebildiğinin sert ve ibretlik örneği. Dünya prömiyeri yaptığımız ve ilk kez sahneye taşınacak bu oyun gerçeklerin iç acıtan bir yansıması, yüzleşmesi. Kendi adaletimize sımsıkı sarıldığımız aydınlık güzel günlere, umutla.”

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        Dramaturgisini Dilek Tekintaş’ın, müziğini Burçak Çöllü’nün, dekor tasarımını Barış Dinçel’in, kostüm tasarımını Eylül Gürcan’ın, ışık tasarımını Osman Aktan’ın, efekt tasarımını Kadir Arlı’nın, video tasarımını Enes Altuğ Avşar’ın yaptığı, fotoğraflarını Sadi Ayan’ın çektiği oyunda Ahmet Saraçoğlu, Bahtiyar Engin rol alıyor.Oyun, 16-19 Nisan, 23-26 Nisan 2025 tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde olacak

        Oyunun Konusu:

        Terk edilmiş bir binada eski bir polis yıllar önce iş birliği yaptığı doktoru beklemektedir. Açığa çıkması gereken gerçekler, yüzleşmeleri gereken suçları vardır. Büyük bir hesaplaşmaya girerler...

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        #Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi
        #İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
        #macit koper
        #Geçmişin Gölgesi
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