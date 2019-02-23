Geçmişten günümüze Oscar stilleri...

Oscar gecesi, verilen ödüller kadar yapılan geleneksel kırmızı halı geçişindeki elbiseler ile de dünya gündeminin bir numarasına oturuyor. Peki geçmişte ünlüler Oscar kırmızı halısında yürürken nasıl görünümler tercih etmişlerdi? İşte geçmişten günümüze Oscar kırmızı halısının en unutulmaz tercihleri...