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91. Oscar Ödül Töreni yer sene olduğu gibi bu sene de heyecanla bekleniyor. 2019 Oscar Ödülleri, 24 Şubat'ı 25 Şubat'a bağlayan gece sahiplerini bulacak. Ödül töreni öncesi de ünlüler Oscar'ın geleneksel kırmızı halı geçişinde boy gösterecek. Peki geçmişte ünlüler Oscar kırmızı halısında çıkarken hangi kıyafetleri tercih etmişlerdi? İşte 1999 yılından bu yana Oscar'ın unutulmaz kıyafetleri...
Sharon Stone - 1998
Gwyneth Paltrow - 1999
Hilary Swank 2010
Nicole Kidman - 2004
Salma Hayek - 2005
Kate Bosworth - 2005
Michelle Williams - 2006
Reese Witherspoon - 2006
Nicole Kidman - 2007
Marion Cotillard - 2009
Anne Hathaway - 2009
Sarah Jessica Parker 2009
Kate Winslet - 2009
Penelope Cruz - 2009
Cameron Diaz - 2010
Carey Mulligan - 2010
Demi Moore - 2010
Meryl Streep 2010
Heidi Klum - 2010
Sandra Bullock - 2010
Cate Blanchett - 2011
Halle Berry - 2011
Mila Kunis - 2011
Nicole Kidman - 2011
Gwyneth Paltrow - 2012
Penélope Cruz - 2012
Angelina Jolie 2012
Michelle Williams - 2012
Charlize Theron - 2013
Jessica Chastain - 2013
Jennifer Aniston - 2013
Jennifer Lawrence 2013
Cate Blanchett - 2014
Jennifer Lawrence - 2014
Angelina Jolie - 2014
Keira Knightley - 2015
Emma Stone - 2015
Jennifer Lopez 2015
Rooney Mara - 2016
Rachel McAdams 2016
Halle Berry - 2017
Isabelle Huppert 2017
Chrissy Teigen - 2017
Emma Stone - 2017
Hailee Steinfeld - 2017
Meryl Streep - 2018
Margot Robbie - 2018
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