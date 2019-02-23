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Geçmişten günümüze Oscar stilleri...

Giriş: 23.02.2019 - 12:04 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Oscar gecesi, verilen ödüller kadar yapılan geleneksel kırmızı halı geçişindeki elbiseler ile de dünya gündeminin bir numarasına oturuyor. Peki geçmişte ünlüler Oscar kırmızı halısında yürürken nasıl görünümler tercih etmişlerdi? İşte geçmişten günümüze Oscar kırmızı halısının en unutulmaz tercihleri...

  • 1Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
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    91. Oscar Ödül Töreni yer sene olduğu gibi bu sene de heyecanla bekleniyor. 2019 Oscar Ödülleri, 24 Şubat'ı 25 Şubat'a bağlayan gece sahiplerini bulacak. Ödül töreni öncesi de ünlüler Oscar'ın geleneksel kırmızı halı geçişinde boy gösterecek. Peki geçmişte ünlüler Oscar kırmızı halısında çıkarken hangi kıyafetleri tercih etmişlerdi? İşte 1999 yılından bu yana Oscar'ın unutulmaz kıyafetleri...

    Sharon Stone - 1998

  • 2Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
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    Gwyneth Paltrow - 1999

  • 3Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
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    Hilary Swank 2010

  • 4Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
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    Nicole Kidman - 2004

  • 5Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
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    Salma Hayek - 2005

  • 6Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
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    Kate Bosworth - 2005

  • 7Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
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    Michelle Williams - 2006

  • 8Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
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    Reese Witherspoon - 2006

  • 9Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
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    Nicole Kidman - 2007

  • 10Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
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    Marion Cotillard - 2009

  • 11Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
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    Anne Hathaway - 2009

  • 12Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
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    Sarah Jessica Parker 2009

  • 13Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
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    Kate Winslet - 2009

  • 14Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
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    Penelope Cruz - 2009

  • 15Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
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    Cameron Diaz - 2010

  • 16Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
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    Carey Mulligan - 2010

  • 17Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
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    Demi Moore - 2010

  • 18Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
    18|47

    Meryl Streep 2010

  • 19Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
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    Heidi Klum - 2010

  • 20Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
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    Sandra Bullock - 2010

  • 21Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
    21|47

    Cate Blanchett - 2011

  • 22Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
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    Halle Berry - 2011

  • 23Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
    23|47

    Mila Kunis - 2011

  • 24Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
    24|47

    Nicole Kidman - 2011

  • 25Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
    25|47

    Gwyneth Paltrow - 2012

  • 26Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
    26|47

    Penélope Cruz - 2012

  • 27Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
    27|47

    Angelina Jolie 2012

  • 28Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
    28|47

    Michelle Williams - 2012

  • 29Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
    29|47

    Charlize Theron - 2013

  • 30Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
    30|47

    Jessica Chastain - 2013

  • 31Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
    31|47

    Jennifer Aniston - 2013

  • 32Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
    32|47

    Jennifer Lawrence 2013

  • 33Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
    33|47

    Cate Blanchett - 2014

  • 34Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
    34|47

    Jennifer Lawrence - 2014

  • 35Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
    35|47

    Angelina Jolie - 2014

  • 36Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
    36|47

    Keira Knightley - 2015

  • 37Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
    37|47

    Emma Stone - 2015

  • 38Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
    38|47

    Jennifer Lopez 2015

  • 39Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
    39|47

    Rooney Mara - 2016

  • 40Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
    40|47

    Rachel McAdams 2016

  • 41Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
    41|47

    Halle Berry - 2017

  • 42Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
    42|47

    Isabelle Huppert 2017

  • 43Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
    43|47

    Chrissy Teigen - 2017

  • 44Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
    44|47

    Emma Stone - 2017

  • 45Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
    45|47

    Hailee Steinfeld - 2017

  • 46Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
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    Meryl Streep - 2018 

  • 47Geçmişten günümüze Oscar kırmızı halı stilleri... Oscar kırmızı halısının en unutulmazları
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    Margot Robbie - 2018

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