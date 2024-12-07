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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Gedson Fernandes kırmızı kart gördü: Adana Demirspor maçında yok! - Beşiktaş Haberleri

        Gedson Fernandes kırmızı kart gördü: Adana Demirspor maçında yok!

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes, mücadelenin uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü ve takımını eksik bıraktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 21:06 Güncelleme: 07.12.2024 - 21:06
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        Gedson kızardı, Demirspor maçında yok!
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        Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

        Siyah-beyazlılarda mücadelenin 90+6. dakikasında Gedson Fernandes, Sebastian Szymanski'yi düşürmesi sonucu hakem Mehmet Türkmen faul kararı verdi.

        Portekizli yıldız düdükten sonra topa vurarak hakemin kararına sert tepki gösterdi. 32. dakikada ilk sarısını gören Gedson, 90+6. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

        25 yaşındaki futbolcu, ligin 16. haftasında oynanacak Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü.

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