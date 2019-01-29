Geleceğin meslekleri YÖK 100/2000'de saklı

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Meslek seçimlerinin öğrenciler ve ailelerin dışında Türkiye'nin geleceği için de önemli bir yerinin olduğuna vurgu yapan bir vakıf üniversitesi Genel Sekreteri Burak Kılanç, "Ülkemizdeki insan kaynağının geliştirilmesiyle ilgili, ana sınıfından lise sona kadar olan süreci şekillendiren ve yöneten Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğretimle ilgili insan kaynağını da üniversitelerle şekillendiren Yükseköğretim Kurulu ( YÖK),ayrıca Cumhurbaşkanlığı’na bağlı İnsan Kaynakları Ofisi var. İnsan Kaynakları Ofisi de ülke genelinde insan kaynağı envanterinin çıkartılması, geliştirilmesiyle ilgili bir misyon üstlenmiş durumda. 2023 hedeflerinin tutturulabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordineli bir şekilde çalışması gerektiğini görüyoruz ve bununla ilgili adımların da atıldığını izliyoruz" diye konuştu.
"GELECEĞİN MESLEKLERİ KONUSUNA ÜLKE VE BÖLGE OLARAK BAKILMALI"
Üniversite adaylarının özellikle geleceğin meslekleri konusunda merak içinde olduğunu ifade eden Burak Kılanç, geleceğin mesleklerinin ülke ve bölge bazında oluştuğunu herkesin bilmesi gerektiğini söyledi.
Kılanç, "Geleceğin meslekleriyle ilgili yurt dışı kaynaklı çalışmaların ülke ve bölge bazında oluştuğunu bilmek gerekiyor. Kuzey Amerika için geçerli olan, ABD'de yapılmış bir çalışmanın Türkiye'ye birebir uyduğunu düşünmemek gerekiyor. Ülkemizin bir takım başka öncelikleri var. Ülkemizde geleceğin mesleği olarak karşımıza çıkacak meslekler farklı olabilir. Bu noktada YÖK'ün yapmış olduğu 100/2000 Projesi çok kıymetli bir çalışma" dedi.
100 ALANDA 2000 DOKTORA ÖĞRENCİSİNE BURS İMKANI
YÖK 100/2000 projesinin bilinen burs programlarından farklı olduğunu ifade eden Kılanç, doktora seviyesinde bir proje olmakla birlikte, YÖK’ün saptadığı 100 öncelikli alanın üniversite tercihi yapacak YKS adayları ve aileleri için Türkiye’nin ihtiyaçlarını yansıtan önemli bir kaynak olduğunu söyledi.
Öncelikli alanlar ve geleceğin meslekleri üzerinde yoğunlaşılan projede, aşı, insan beyni ve nörobeyinden moleküler biyoloji ve genetiğe, ilaç araştırmalarından antropolojiye, bilim tarihinden felsefeye, robotik, yapay zeka, mikro ve nano teknolojiden, doku mühendisliğine, balıkçılık teknolojisinden sürdürülebilir tarıma, veri bilimi ve sensör teknolojilerine kadar Türkiye'nin kalkınması için gerekli 100 alan bulunuyor.
Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık, Mimarlık ve Tasarım olmak üzere 4 ana başlık altında hangi alanlarda yetişmiş insan gücü varsa, adayların bunları YÖK'ün web sitesinde görebileceklerine dikkat çeken Burak Kılanç, "Adaylar, aileler, rehber öğretmenler internete girip YÖK 100/2000 diye arayacak olurlarsa burada Türkiye için geleceğin mesleği olan 100 alanı görebilirler. Bu alanlarla bir şekilde gençlerin önünü açabiliriz. Bu 100 alanla ilişkili bölümlerini seçerek gençler, kariyerleri ile igili planlama yapabilirler. Meslek seçimi çok önemlidir. Gençlere hep sevdiğiniz mesleği, en iyi motivasyonla, elinizden gelenin en iyisiyle yapın, işte o vakit o meslek size güzel geri dönüşler getirecektir diye söylüyoruz ama geleceğin mesleği anlamında da ilgi duyduğunuz ve keşfettiğiniz alanlara yönelmek önemlidir" ifadelerini kullandı.
"TERCİH KILAVUZLARINDA ALIŞILMIŞIN DIŞINDA MESLEKLER GÖRÜLECEK"
YÖK'ün belirlenen 100 alanla alakalı ön lisans ve lisans programlarının açılmasıyla ilgili de girişimlerde bulunması gerektiğini söyleyen Kılanç, "Bu anlamda YÖK'te kurulan bir takım ihtisas kurullarının ve danışman kurulların çalışmaya başladığını biliyoruz. Böyle olduğu için yakın gelecekte adaylar tercih kılavuzunda örneğin alışılagelmiş mühendisliklerin dışında geleceğin önemli alanlarıyla ilgili mühendislikleri de görmeye başlayacaklar. Bazı bilindik alanlardaki kontenjanların azaldığını ama Türkiye'yi geleceğe taşıyacak 100 alanla ilişkili lisans programlarındaki kontenjanların arttığını görecekler. Şu anda bu duruma ön lisans ve lisans seviyesinde tam olarak hazır olmadığımız kanaatindeyim. Ancak bu konuda çalışmaların başladığını memnuniyetle izliyoruz" diye konuştu.
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