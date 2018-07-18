İTÜ'deki 14 senelik çalışmanın ürünü olan ve test sürüşü için 16 Temmuz'da İstanbul'dan yola çıkan araç, Tekirdağ ve Çanakkale'nin ardından Bursa'ya ulaştı.

Atatürk Caddesi'ndeki Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu önünde ekip tarafından hazırlandıktan sonra Bursa Valiliği çevresinde tur atan otomobil, bir süre Atatürk Anıtı önüne park edildi.

Vatandaşlar, ilgi gösterdikleri araç hakkında yetkililerden bilgi aldıktan sonra fotoğraf çektirdi.

İTÜGAE üyesi ve İTÜ Elektronik ve Haberleşme Bölümü 3. sınıf öğrencisi Aydıncan Süleymanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekip olarak Türkiye turunun üçüncü gününde bulunduklarını söyledi.

İstanbul'dan yola çıktıktan sonra Tekirdağ ve Çanakkale'ye gittiklerini anlatan Süleymanoğlu, "Üçüncü günde Bursa'dayız. Testimiz devam ediyor. Araç üzerinde yeni şeyleri görme şansı buluyoruz." dedi.

Süleymanoğlu, ekibin 2004 yılında kurulduğunu ve bugüne kadar 8 adet tek kişilik, 1 adet de 4 kişilik güneş arabası ürettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Turda şu ana kadar sıkıntılı bir durum yok. Buradan Eskişehir, oradan da Ankara'ya ulaşmayı düşünüyoruz. 30 kişilik bir ekiple yoldayız. Aracımızı sürerek bilgiler elde ediyoruz. 2019 yılında Avustralya'da düzenlenecek World Solar Challenge yarışmalarına katılacağız. Onun için de kendimizi deniyoruz. Ekipte yeni üyeler var onlar için de bir alıştırma oluyor. Güzel bir deneyim yaşıyoruz."

Bursa'dan sonra Eskişehir ve Ankara'ya da gidecek otomobilin 5 günlük turu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sona erecek.

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