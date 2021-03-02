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Geleceğin Sineması jüri başkanı Zümrüt Arol Bekçe

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından TÜRSAK Vakfı'nın danışmanlığı ve iş birliği ile sinema öğrencilerinin kısa film projelerini hayata geçirmeleri için gerçekleştirilen "Geleceğin Sineması" yarışmasında ana jüri üyeleri açıklandı

Geleceğin Sineması jüri başkanı Zümrüt Arol Bekçe
HABERTURK.COM

Sinema öğrencilerinin nitelikli kısa film yapabilmeleri için gerekli maddi ve ayni imkanları yaratabilmek adına Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle bu yıl 18. kez düzenlenen "Geleceğin Sineması" yarışmasında projeleri seçecek ana jüri üyeleri sektörün profesyonel isimlerinden oluşuyor.

Yarışma için yapılacak başvuruları, sinema sektörünün farklı alanlarında yer alan başarılı isimler değerlendirecek. 18'inci Geleceğin Sineması Jürisi, BKM CEO'su Zümrüt Arol Bekçe başkanlığında; Nişantaşı Üniversitesi Radyo, TV - Sinema Bölüm Başkanı ve Dekan Yardımcısı Burcu Kurtiş, Yönetmen ve Senarist Emre Kavuk, Oyuncu Yiğit Kirazcı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Yavuzkanat'tan oluşuyor.

Zümrüt Arol Bekçe

18 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle gerçekleştirilen Geleceğin Sineması'nda bu yıl 10 projeye altışar bin TL maddi destek ve danışmanlık desteği verilecek. "Geleceğin Sineması" bir yandan Türk Sineması'nın geleceğine giden yolu aydınlatırken bir yandan da akademik başarıları için film yapması gereken öğrencileri daha iyi projeler hayal edebilmeleri konusunda motive etmeye devam edecek.
Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelindeki devlet, özel ve vakıf okullarının sinema ve medya bölümlerinde okuyan ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımına açık yarışmanın başvuruları geleceginsinemasi.com adresindeki başvuru formu üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular için son tarih 19 Mart 2021.

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