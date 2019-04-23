İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) üniversiteli gençler için üçüncü kez kurgusal dava yarışması düzenledi. Genç ISTAC platformu tarafından organize edilen 3. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması’nda, 28 üniversiteden 311 öğrenci, 59 takım halinde yarıştı.

Yarışmanın final duruşmasında hakemlik yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Tahkim avukatlığı artık genç meslektaşlarımız için yeni dönemin çıkış kapısıdır, tahkim avukatsız yürütülemez. Eğer yaptığımız sözleşmelere ISTAC klozunu (uyuşmazlık şartını) koymazsak, Dubai tahkimi, Londra tahkimi, Paris tahkimi konuluyor, dolayısıyla davalar orada görülüyor” dedi.

'TAHKİM İTİBARDIR'

İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı da, tahkim davalarında en az 5 hukukçunun yer aldığını vurguladı.

İlk yarışmaya 42 takım 230 öğrenci, ikinci yarışmaya 47 takım 282 öğrenci katıldı. 3. Genç ISTAC Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışmasında ilk 3 sırayı İstanbul Şehir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi alırken, Geleceğin Tahkim Avukatı ödülü ise Bilgi Üniversitesi’nden Ege Buket’e verildi.

En İyi Dava Dilekçesi Ödülü Galatasaray Üniversitesi ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin, En İyi Cevap Dilekçesi Ödülü ise İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin oldu.

Birinci ekibe 7 bin 500 TL, ikinci ekibe 5 bin TL ve üçüncü ekibe de 2 bin 500 TL'lik para ödülü verildi.