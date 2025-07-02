Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, Atina'daki toplantıdan Habertürk'e açıklamalarda bulundu

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Economist Impact yuvarlak masa toplantısına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk TV'de canlı yayında Dilek Gül'ün sorularını yanıtladı.

Davutoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bu forum çok kritik bir zamanda yapıldı. NATO zirvesinden hemen sonra. Avrupa savunmasının tartışıldığı günde önemli düşünürler, entelektüeller, eski dışişleri bakanları, görevde olan dışişleri bakanları buradaydılar. Sadece siyaset değil yapay zekanın dünyayı nasıl değiştireceği konular vardı. Dünya şu anda iki alternatif yaklaşımın arasına sıkışmış durumda. Birincisi polemikçi taktisyenler. Liderlerin bir kısmı bir sonraki seçimi kazanmak için tek taraflı müdahalelerde bulunuyorlar. Bunun örneğini Trump. Diğeri ise vizyoner stratejistler. Şu anda maalesef tek taraflı müdahale, soykırım, BM ve NATO'nun anlamsızlığı gibi dünya belirsizliğe kayıyor.

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"AVRUPA KENDİSİNE ROTA ARIYOR"

Türkiye gibi bölgesel güç olmak yanında küresel sorumlulukları olan ülkenin bu platformlarda çok görünür olması lazım. Bir taraftan dünya sistemindeki sorunları tartıştık. Söylediğim üç ana unsur oldu. Dünyanın evrensel ortak değerleri normları tekrar tanımlanmalı, BM'de İnsan Hakları Konseyi Trump döneminde atıl hale getirildi. Uluslararası bölgesel ve küresel kurumların sağlamlaştırılması lazım. Burada BM'nin sağlamlaştırılması lazım. Avrupa'nın değerleri, kendi yaklaşımları ile dünya sistemi arasında nasıl köprü kurulmalı. Başta Trump olmak üzere birço lider kendi kurallarını empoze etmeye çalışıyor. Benim gördüğüm Avrupa kendisine bir rota arıyor.

"KÜRESEL VİCDAN OLUŞMAK ZORUNDA" Bizi kaygıya sevk eden şey İsrail'in soykırım ölçeğine varan saldırıları, Trump'ın kayıtsız şartsız desteği. Diğer taraftan küresel bilinç doğuyor. Amerika'da en çok konuşulan konu New York Belediye Başkanı adayı olarak Demokrat Parti tarafından Hindistan kökenli Müslüman birisinin olması. Bizim üzerimize düşen ne? Bu normları savunabilmek Türkiye Gazze konusunda küresel bir toplantıya ev sahipliği yapması lazım. Bunu sayın Cumhurbaşkanı'na da mektupla ilettim. Dinleri ve etnisiteleri aşarak insanlık yanında yer almış liderler bir araya gelmeli. Bir küresel vicdan oluşturmak zorundayız. "TÜRKİYE İÇİN FIRSAT PENCERESİ" En fazla dikkatimi çeken husus Avrupa kendisine rota arıyor. Avrupa'nın geleceğini tanımlayacak ölçekte bir entelektüel birikim ve siyasi yaklaşım maalesef yok. Türkiye için bu fırsat penceresi oluşturuyor. Avrupa ile ilişkilerde ekonomik, demokratik, askeri yaklaşımların, boyutların bir arada alınması lazım. Amerika'nın Avrupa'ya tutumu ve Rusya Avrupa'da kaygılara yol açmış. Tam da burada Türkiye'ye iş düşer. Burada Türk-Yunan ilişkilerine de girdik. Çok iyi karşılandım burada. Türk-Yunan ilişkilerinde Kıbrıs, 12 mil, Ege sorunları gibi konular da açıldı.

"YUNAN BASININDA OLUMLU ALGI OLUŞTU" REKLAM En az 3-4 Yunan kanalına konuştum. Kıbrıs'ta işgal demenin mümkün olmadığını karşı tarafa da ifade ettim. Özellikle İsrail kaynaklı bir provokasyon var. Türkiye uluslararası gereği ve yükümlülük olarak Kıbrıs'a müdahale etmek zorunda kaldı diye konuştum. Keşke 74 darbesi olmasaydı. Biz ulusal görüşlerimizi bütün dünyanın anlayacağı kalıplar için anlattığımızda kimsenin diyeceği bir şey olmaz. Nitekim Yunan basınında yaptığım konuşmaların olumlu algısı oluştu. Önemli düşünür Fukuyama ile 1,5 saattir entelektüel sohbet yaptık. Habertürk TV yönetmeni sayın Mehmet Akif Ersoy da katıldı. İçerideki kısır tartışmalardan çıkıp, dünya ne konuşuyor ona bakmak lazım. Türkiye kendi rotasını doğru tespit ederse başkalarına da doğru rota çizer. Benim burada edindiğim budur. "ABD TÜRKİYE'YE HABER VERMELİYDİ" Ben bir insan olarak, bir aydın, bir Müslüman, bir insani değerlere önem veren insan olarak nükleer silahların her türlüsüne karşıyım. İran'ın nükleer silahlanması ne kadar tehdit ise İsrail'in de nükleer silahlanması o kadar tehdittir. Eğer İran nükleer silah üretme noktasına gelmişse bunu tespit edecek olan Atom Enerjisi Kurumu'dur. Bir gece yarısı İran'a saldırıldığı haberi aldık. Gerçekten görevde olsaydım Trump'ın yüzüne bu soruyu sorardım. Türkiye ABD ile müttefik ise, NATO'nun, Türkiye'nin haberi olmadan bir saldırı İran'a nasıl yapılır? Türkiye müttefikse, İsrail NATO'nun içinde müttefik değilse, haberdar edilmeliydik.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI BÖLGE TURU YAPMALI" Devlet demek, tedbir demek. Bence Ankara'da devletin yetkili makamları değişen şartlara göre milli güvenlik stratejisini yeniden tanımlamalı. Genelkurmay, Dışişleri Bakanlığı, MİT'te oluşan anlık takip. Her an herşeyin olabileceğine göre hesap yapmak lazımdır. NATO zirvesinde bu konunun Türkiye tarafından dile getirmesi lazım Türkiye'nin. Avrupalılar bundan memnun olurlar; çünkü aynı durumdan onlar da rahatsızlar. Hepsi Trump'ın tek taraflı müdahalesinden rahatsız. Sayın Cumhurbaşkanına bir bölge turu yapmasını tavsiye ediyorum. Şu anda bölgenin en önemli ülkesinin lideri olarak İran, Mısır, Suudi Arabistan, Suriye, Katar ve BAE'ye ziyaret gerçekleştirip bölge zirvesi yapılmalıdır. "TÜRKİYE İKİ ZİRVEYE ÖNCÜLÜK EDEBİLİR" Şu anda problem bölge ülkelerinin birbiriyle konuşmamaları. Bu platform İsrail'i barış yapmaya zorlar. İsrail şu anda üzerinde hiçbir baskı hissetmiyor. Bu çok tehlikeli. İsrail'in ütün meselesi bölge ülkelerini böle böle tek tek hesap görmek. Sayın Erdoğan'ın en kısa zamanda Türkiye'de bölge zirvesine ve mümkünse yine Türkiye'de küresel bir zirveye ev sahipliği yapması lazım. BM Genel Kurul marjında Gazze konusuna tavır almış bütün siyasi liderleri toplamalı ve orada bir ses verilmeli. BM Genel Kurulu'nun devreye girmesi lazım. Bunlar atılabilecek adımlar. Bu adımlar atılırsa Türkiye'nin prestiji yükselir. Sayın Cumhurbaşkanının ya Türkiye'de ya BM'de iki zirveye öncülük etmesi gerekir diye düşünüyorum.