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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk oluyor. Davutoğlu gündeme ilişkin konularda sorulara yanıt veriyor...

Davutoğlu'nun konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

2019 Aralık'ında 100 bin konut hamlesi başlatıldı. Daha arsa tahsisleri yapılmadı. 2023 bahara teslim edilecekti. Şu anada kadar ciddi mesafe alınması gerekirdi. Bu açıklamanın ilginç göstergesi; 16 bin lira gelirleri olanların altında, dar gelirli dediler. Demek ki hükümet 16 bin liranın altında olanları dar gelirli olarak tanımlıyor. O zaman dar gelirliler, bu konutları bu şartları nasıl alacaklar? 3,5 milyon müracaat olmuş. Geçmişte verilen sözler yerine getirilmemiş. Uzun dönemli, makro bakışla Türkiye'nin imar sorununu ele almamız lazım. Hükümet zor şartlarda biraz sıkıştığında böyle projeler ortağa atıyorlar? Burada Hazine kaynaklarının kullanılacağını gösteriyor. Bu da müteahhitlere çalıştan bir sistem haline dönecek. Bunun seçim yatırımı olduğunu herkes biliyor, halk da bunun farkında. Halk 'bir şekilde başvurayım, sonra bakarım' diyor. Halk o kadar biçare ki, her yere olta atıyor. Halkı kooperatifle, diğer imkanlarla ev sahibi yapılacak olsaydı halk buna muhtaç olur mu? İstanbul'da bu konut yükünü nereye koyacaksınız? İstanbul nereye doğru genişleyecek? Dar gelirle hal bir süre sonra bunların taksitlerini ödeyemeyecek hale gelecek. Burada doğan rant bir imar baronları topluluğu oluşturuyor. İmar rantlarını ortadan kaldırmadan dar gelirliye konut sağlama imkanı yoktur. Aracılar ucuzdan halkın tapusunu toplayıp, yüksek rayiç bedelle satışa çıkarabilir. Çok ciddi mağduriyetler çıkacak. Bu mağduriyetlerle iktidar değişikliğinde biz uğraşmak zorunda kalacağız.

Evvelsi gün sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte Hür Düşünce Derneği'nin toplantısıydık. Türkiye Cumhuriyeti 100. yılına giriyor. Demokrasimiz 75. yıldönümüne giriyor. En önemlisi modernleşme tarihimiz 200. yılına giriyor. Artık olgunlaşmamız lazım. 6'lı Masa'nın en önemli yönü ta modernleşme döneminden bu yana üretilen bütün siyasi akımların itibar gören temsilcileri orada. Birbirleriyle oturuhp o masada tartışıyorlar. Jöntürkler, Hürriyet İtilaf Partisi, İttihat Terakki, Hürriyet Partisi'nde savunulan fikirler o masada. İktidar bu büyük kazanımların sağlam temelleri üzerinde kurulmamasını istemediği için acele ile çatışma çıkarmayı çalışıyor. Bir an önce Cumhurbaşkanı adayınızı açıklayın diyor. Bizim amacımız temelin sağlam atılması. Kişisel tartışma değil hiçbir lider. Daha bu 6'lı Masa oluşalı 8-9 ay oldu. Genel başkanlar kendi tabanlarına 'gerilime, paniğe gerek yok' mesajını verdi.

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