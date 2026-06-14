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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gelen sesi domuz zannedip akrabalarını vurdular: 1 ölü, 2 gözaltı! | Son dakika haberleri

        Gelen sesi domuz zannedip akrabalarını vurdular: 1 ölü, 2 gözaltı!

        Antalya'da ürünlerini korumak için domuz avına çıkan 3 kişiden 2'si, otların arasından gelen sesi domuz zannederek tüfekle ateş edince üçüncü kişinin ölümüne sebep oldu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 15:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Domuz zannedip akrabalarını vurdular!

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde ürünlerini korumak için domuz avına çıkan 3 kişiden 2'si, otların arasından gelen sesi domuz zannederek tüfekle ateş edince üçüncü kişinin ölümüne sebep oldular. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

        İHA'nın haberine göre olay, dün gece Manavgat Beşkonak Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Türk (47), bacanağı Ramazan T. (38) ve yeğeni Fatih T. (21) bir süredir olduğu gibi dün gece buğday tarlasına giren domuzlardan ürünlerini korumak için tarlalarına gittiler. Karahanlar mevkiinde bulunan tarlalarında domuz nöbetine giden 3 kişi tarla çevresinde dağılarak nöbete başladılar.

        Bir süre sonra otlar arasından gelen sesi domuz sesi sanan Ramazan T. ve Fatih T. tüfekleriyle sesin geldiği yere ateş ettiler. Açılan ateş sonucunda Abdullah Türk başından ve vücudundan yaralandı. Abdullah Türk olay yerinde yaşamını yitirirken, jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

        Yapılan çalışmalar sonucunda 47 yaşındaki Abdullah Türk'ün bacanağı Ramazan T. ve yeğeni Fatih T.'nin tüfeğinden çıkan saçmalarla hayatını kaybettiği belirlendi.

        Jandarma ekiplerince 'Taksirle adam öldürmeye neden olma' suçundan gözaltına alınan Ramazan T. ve Fatih T.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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