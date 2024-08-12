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        Beyşehir'de Geleneksel Çetmi Şeker Fasulye Şenliği

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde 10. Geleneksel Çetmi Şeker Fasulye Şenliği düzenlendi. Şenlikte konuşan Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, "Yaklaşık bin-bin 200 dekar alanda yapılan üretim ortalama 250-300 ton civarındadır. Ancak, son yıllarda üretimi 80-100 ton civarında gerçekleşmiştir" dedi. En güzel şeker fasulye yemeği pişirme yarışmasının da gerçekleştirildiği şenlikte katılımcılara şeker fasulyesi yemeği ikram edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 12:45 Güncelleme: 12.08.2024 - 12:45
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        Geleneksel Çetmi Şeker Fasulye Şenliği
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        Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Çetmi Mahallesi'nde 10. Geleneksel Çetmi Şeker Fasulye Şenliği gerçekleştirildi.

        Akçabelen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından yerleşim merkezinde düzenlenen şenlikte konuşan Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, Çetmi Mahallesi'nde üretilen şeker fasulyesinin 100 yıldan fazla bir üretim geçmişine sahip olduğunu hatırlattı.

        Ata tohumlarıyla ekilen ürünün coğrafi işaretle tescillenerek Konya'nın önemli bir markası haline geldiğini hatırlatan Seçen, "Yaklaşık bin-bin 200 dekar alanda yapılan üretim ortalama 250-300 ton civarındadır. Ancak, son yıllarda üretimi 80-100 ton civarında gerçekleşmiştir" dedi.

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        Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, festivalin bölge halkının dayanışmasını ve birlikteliğini güçlendiren bir etkinlik olduğunu ifade ederek, yerel tarımın desteklenmesi için bu tür organizasyonların artarak devam etmesi gerektiğini söyledi.

        Şenlikte protokol konuşmalarının ardından en güzel şeker fasulye yemeği pişirme yarışması düzenlendi, dereceye girenlere ödülleri verildi. Ayrıca, ağalık seçimi, hediye çekilişi ve ödül töreni gerçekleştirildi. Etkinlik, katılımcılara şeker fasulyesi yemeği ikramı ile son buldu.

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