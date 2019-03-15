Gelin Evi'nde haftanın finalinde kim kazandı? Sorusu yanıt buldu. Show TV ekranlarında büyük heyecan saat 13.00'da başladı. Gelinler, rakiplerine en güzel evin kendisinin olduğunu ispatlamak için hünerlerini sergiledi.

GELİN EVİ'NDE KİM KAZANDI?

Gelin Evi'nde final heyecanı Ayşenur Hanım'ın evinde yaşandı.

Yağmur: 27

Selin: 22

Sümeyye: 21

Tuğba: 25

Ayşenur:21

Gelin Evi'nde haftanın birincisi olup yarışmayı kazanan isim 27 puanla Yağmur oldu.

GELİNLER YARIŞIYOR!

Evlilik teklifleri, düğünler, altınlar, çeyizler ve daha fazlası Gelin Evi’nde!

Gelinler mutfaktaki hünerlerinden gelenek göreneklerine kadar her konuda kıyasıya bir mücadeleye giriyor.

Gelin Evi'nin yeni bölümünde, 2,5 yıllık evli, 24 yaşında, dış ticaret mezunu İrem Gelin’in evine konuk olunuyor. İrem Hanım’ın çeyizlerinin serilip, düğün fotoğraflarına bakılıp, videolarının da çıkacağı programda rekabet, eğlence ve çekişmeli dakikalar hiç eksik olmayacak!

Her gün birbirinin evlerine konuk olacak beş yeni gelin, final günü 5 Tam Altın ve 5 Bilezik’i kazanmak için kıyasıya yarışacaklar.