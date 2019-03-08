Gelin Evi'nde haftanın finalinde kim kazanacak? Show TV ekranlarında büyük heyecan saat 13.00'da başlıyor. “Gelin Evi” 8 Mart Cuma günü saat 13.00’te yeni bölümüyle Show TV’de!

GELİNLERDEN KAZANAN KİM OLACAK?

Evlilik teklifleri, düğünler, altınlar, çeyizler ve daha fazlası Gelin Evi’nde!

Gelinler mutfaktaki hünerlerinden gelenek göreneklerine kadar her konuda kıyasıya bir mücadeleye giriyor.

Gelin Evi'nin yeni bölümünde, 2,5 yıllık evli, 24 yaşında, dış ticaret mezunu İrem Gelin’in evine konuk olunuyor. İrem Hanım’ın çeyizlerinin serilip, düğün fotoğraflarına bakılıp, videolarının da çıkacağı programda rekabet, eğlence ve çekişmeli dakikalar hiç eksik olmayacak!

Her gün birbirinin evlerine konuk olacak beş yeni gelin, final günü 5 Tam Altın ve 5 Bilezik’i kazanmak için kıyasıya yarışacaklar.