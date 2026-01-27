Habertürk
        Gelin Müge cinayetten yargılanacak | Son dakika haberleri

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bugün sıcak gelişmeler yaşandı. 12 Haziran 2025 tarihinde Kayseri'de evlendiği gece şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Ümit Canpolat'ın ölümü dosyalara intihar olarak geçmişti. Didem Arslan Yılmaz, cinayeti ortaya çıkardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 20:22 Güncelleme: 27.01.2026 - 20:22
        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına katılan Canpolat ailesi, oğullarının intihar etmediğini, şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiğini ve gelinleri Müge’den şüphelendiklerini dile getirmişti.

        AİLE TEŞEKKÜR ETTİ, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!

        Didem Arslan Yılmaz, Ümit Canpolat’ın ölümüne ilişkin savcılığın kasten öldürme soruşturmasını tamamladığını açıkladı. İddianamenin hazırlandığı ve Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiği duyuruldu. Sanık Müge, artık doğrudan “kasten öldürme” suçundan yargılanacak.

