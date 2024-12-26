Gelin pastası tarifi: Evde pratik ve nefis gelin pastası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Tatlı bir lezzet sunmanın yanı sıra görsel olarak da davetlilere hitap eder. Hem lezzeti hem de görüntüsüyle düğünlerin en önemli tatlılarından biri haline gelmiş ve zamanla çeşitli özel günlerde de tercih edilmeye başlanmıştır. Geleneksel olarak beyaz rengi ile saflığı ve zarafeti simgelerken, pastanın süslemesi ve dekorasyonu her zaman düğünün temasına göre özelleştirilebilir. Gelin pastası nasıl yapılır?

GELİN PASTASI TARİFİ Gelin pastası, düğünlerde ve özel kutlamalarda sıklıkla tercih edilen zarif ve lezzetli bir tatlıdır. Aşağıdaki tarif, 12-15 kişilik bir pasta için uygundur. Gelin pastası malzemeleri: Pandispanya: 6 adet yumurta (oda sıcaklığında)

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un (elekten geçirilmiş)

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

Yarım su bardağı sıcak su

Yarım çay bardağı sıvı yağ Krema: REKLAM 1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

3 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilin

200 gram tereyağı

Yarım su bardağı krem şanti (isteğe bağlı, krema yoğunluğunu artırmak için) Şerbet: 1 su bardağı su

Yarım su bardağı toz şeker

Birkaç damla limon suyu Süsleme: 200 gram beyaz çikolata

100 gram sütlü çikolata

Şeker hamuru (isteğe bağlı, pastayı süslemek için)

Yenilebilir gümüş veya altın rengi süslemeler (isteğe bağlı) Gelin pastası yapılışı: Fırını 180°C'ye ısıtın. 26 cm'lik bir kelepçeli kalıbı yağlayın veya tabanına yağlı kağıt serin.

Yumurta ve şekeri geniş bir kaseye alıp mikserle yüksek hızda çırpın. Karışım beyazlayıp kabarana kadar çırpma işlemine devam edin (yaklaşık 5-7 dakika).

Yumurta ve şeker karışımına sıvı yağ ve sıcak suyu ekleyin. Karıştırın.

Unu, kabartma tozunu ve vanilini bir araya getirip eleyin. Bu karışımı yumurta karışımına ekleyin. Spatula veya tahta bir kaşıkla, karışımın içine fazla hava kabarcığı kaçırmadan karıştırın.

Hamuru hazırladığınız kalıba dökün ve fırına yerleştirin. 25-30 dakika kadar pişirin. Pandispanyanın piştiğini anlamak için ortasına bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkarsa pasta hazır demektir. Fırından çıkarıp, soğumaya bırakın.

Süt, şeker, un ve nişastayı bir tencereye alın. Karışımı kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Karışım koyulaşmaya başladığında, ocaktan alın.

Krema karışımına tereyağını ve vanilini ekleyin. Karıştırarak tereyağının erimesini sağlayın. Eğer daha yoğun bir doku isterseniz, yarım su bardağı krem şanti ekleyebilirsiniz.

Krema biraz ılıdıktan sonra, üzerini streç film ile kapatın ve soğumaya bırakın. Streç film, krema yüzeyinin kabuk tutmasını engeller.

Şeker ve suyu bir tencereye alıp karıştırarak kaynatın. Şerbet kaynadıktan sonra birkaç damla limon suyu ekleyin ve 5 dakika daha kaynatın. Ardından ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Soğuyan pandispanyayı üçe ya da dörde bölebilirsiniz. Her bir katı şerbetle ıslatın. Şerbeti pastanın her katına eşit şekilde dağıtmak önemlidir.

İlk pandispanya katını servis tabağına yerleştirin. Üzerine bolca kremadan sürün. Üstüne ikinci kat pandispanyayı yerleştirin ve aynı işlemi tekrarlayın. Bütün katlar bittikten sonra pastanın tamamını kremayla kaplayın.

Beyaz çikolatayı benmari usulü eritin ve pastanın üzerine dökün. Ardından sütlü çikolatayı da benmari usulü eritin ve beyaz çikolatanın üzerine gezdirin. Dilerseniz, şeker hamuruyla da süslemeler yapabilirsiniz.

Pastayı şeker hamuru ile süsleyebilir veya yenilebilir altın/gümüş süslemeler kullanabilirsiniz. Düğün pastası için çiçek figürleri veya zarif desenler tercih edebilirsiniz. Pasta servisten önce mutlaka soğumalıdır. Kreması ve şeker hamuru düzgün şekilde yerleşebilmesi için birkaç saat buzdolabında bekletilmesi önerilir. Bu sayede pasta kesildiğinde düzgün dilimler elde edilir ve servisi çok daha kolay hale gelir. Süsleme kısmı ise pastanın görselini tamamen değiştirebilir. Beyaz çikolata ve sütlü çikolata karışımını, pastanın üzerine düzgün bir şekilde dökmek gereklidir.

REKLAM Çikolatayı benmari usulü eritmek, pürüzsüz ve parlak bir yüzey elde etmenizi sağlar. Şeker hamuru kullanmayı tercih ediyorsanız, hamurun düzgün açılması ve pastanın üzerine özenle yerleştirilmesi gerekir. Şeker hamurunun çok kalın olmamasına dikkat edilmelidir, aksi takdirde pastanın yapısı ağırlaşabilir. Aynı zamanda süslemelerde yenilebilir altın ya da gümüş gibi ince süslemeler kullanmak, gelin pastasını daha şık ve zarif hale getirir.

GELİN PASTASI YAPIMINDA PÜF NOKTALAR Pandispanya hamurunu çırparken yumurta ve şekerin iyice kabarması sağlanmalıdır. Yumurtaların oda sıcaklığında olması, karışımın daha iyi kabarmasına yardımcı olur. Un ve kabartma tozu karışımını eledikten sonra, nazikçe karıştırmak gereklidir; bu işlem, pandispanyanın hafif ve yumuşak olmasını sağlar. Aksi takdirde hamur yoğun ve sert olabilir. Fırın sıcaklığı da dikkat edilmesi gereken bir diğer faktördür.

Fırınınızı önceden ısıtmak ve pandispanyayı düşük ısıda pişirerek düzgün bir şekilde kabarmasını sağlamak önemlidir. Fırın çok sıcaksa, pandispanya dıştan pişer fakat içi çiğ kalabilir. Süt ve diğer malzemeleri karıştırırken sürekli karıştırmak gerekir, aksi takdirde krema topaklanabilir. Kremanın kıvamı, dilediğiniz yoğunlukta olmalıdır. Kremayı pişirdikten sonra soğutmak için üzerine streç film çekmek, krema yüzeyinin kabuk tutmasını engeller ve daha pürüzsüz bir doku sağlar.